فاز دوم مجموعه "يك مشت پر عقاب" كليد خورد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، مراحل آماده سازي فاز دوم مجموعه "يك مشت پر عقاب" كه از محصولات مركز سيما فيلم است، به مديريت توليد هومن كبيري بلافاصله پس از پايان تصويربرداري فاز اول آن در تبريز و عجب شير، از اواخر فروردين آغاز شد. فيلمنامه "يك مشت پر عقاب" را فرهاد توحيدي نوشته شده كه يك ملودرام خانوادگي است و در قالبي معمايي/ جنايي در بستر انقلاب داستانش را روايت مي كند. پايان قصه مجموعه با شروع انقلاب اسلامي در سال 57 همزمان مي شود.

تست گريم رضا كيانيان و خزر معصومي در "يك مشت پر عقاب"

امير اثباتي (مدير طراحي)، مهين نويدي (طراح چهره پردازي)، فرزام منطقي (صدابردار همزمان)، مسعود عليشاه (مدير تداركات)، سيدمصطفي بني هاشمي (دستيار تهيه)، رحمان حقيقي (برنامه ريز)، مجتبي خادم زاده (دستيار اول كارگردان) و علي نيك رفتار (عكاس) در مجموعه "يك مشت پر عقاب" همكاري دارند.

رضا كيانيان، حامد بهداد، خزر معصومي، پرويز پورحسيني، احمد آقالو، آهو خردمند، فريبا كامران، بهرام ابراهيمي، نيره فراهاني، ارسطو خوش رزم، اشكان خطيبي، مهرداد ضيايي، مهدي تقي نيا، كاظم هژير آزاد، هومن كيايي و حنانه شهشهاني از بازيگران اين مجموعه هستند.



"يك مشت پر عقاب" در چهارده قسمت 50 دقيقه اي با حضور افتخاري عليرضا خمسه و هرمز هدايت ساخته مي شود.