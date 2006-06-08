نمايشگاه تمبر ويژه جام جهاني فوتبال در مشهد آغاز به كار كرد

به گزارش خبرنگار ورزشي "مهر" در مشهد ، دراين نمايشگاه بيش از 150 قطعه تمبر و پاكت مربوط به 24 كشورجهان نظير روسيه ، كوبا ، مصر ، يمن ، نيكاراگوئه ، كامبوج ، رواندا ، ايران و ... در موضوع فوتبال و جام جهاني درمعرض ديد علاقه مندان قرارگرفته است .

محمد حسين يزدي نژاد مسئول موزه تمبر و اسكناس آستان قدس رضوي در اين خصوص گفت : گنجينه تمبر و اسكناس آستان قدس رضوي در راستاي حمايت ازتيم ملي كشورمان درمسابقات جام جهاني فوتبال اقدام به برگزاري اين نمايشگاه كرده است كه در آن طرحهاي نفيسي از كشورهاي مختلف جهان در معرض ديد علاقه مندان قرار دارد .

وي افزود : درگنجينه تمبر و اسكناس موزه آستان قدس رضوي كه بيشتر تمبرهاي اهدايي ارادتمندان حضرت امام رضا (ع) نگهداري مي شود ، بيش از 15 قطعه تمبر با ارزش و موضوعات مختلف ورزشي و المپيك موجود است كه تعداد 150 قطعه تمبر مخصوص فوتبال براي اين نمايشگاه انتخاب شده است .

در اين نمايشگاه تمبرهاي منحصر به فردي وجود دارد كه از ميان آنها مي توان به تمبرهاي تاريخ فوتبال مربوط به كشور نيكاراگوئه اشاره كرد كه تاريخ فوتبال را از سال 1340 ميلادي تا 1980 به تصويركشيده است. همچنين تمبر برجسته روي كاغذ طلايي كه مربوط به كشورعجمان و منامه ( از شيخ نشين هاي امارات متحده عربي ) كه در سال 1971 چاپ شده و بسيار نفيس است در معرض ديد علاقمندان قرار دارد .

شايان ذكر است : تمبرهايي ازكشورمان نيز در اين نمايشگاه وجود دارد كه مربوط به بازي هاي آسيايي تهران ، مسابقات بين المللي فوتبال جوانان تهران ، جام تهران ، جام جهاني 98 فرانسه ، علي دايي آقاي گل جهان و به مناسبت صد سالگي فيفا و غيره اشاره كرد .

گفتني است : اين نمايشگاه از 15 خرداد ماه سال جاري به مدت 10 روز در محل موزه آستان قدس رضوي برپا شده است .