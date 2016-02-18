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۲۹ بهمن ۱۳۹۴، ۱۵:۰۷

در پی انفجار آنکارا؛

«اردوغان» انگشت اتهام را به سوی کردهای سوری نشانه رفت

«اردوغان» انگشت اتهام را به سوی کردهای سوری نشانه رفت

رئیس جمهور ترکیه گفت اطلاعات وزارت کشور و سازمان اطلاعات نشان می دهد که گروه پ ک ک و حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه پشت سر انفجار آنکارا قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه مدعی شد اطلاعات وزارت کشور و سازمان اطلاعات نشان می دهد که گروه پ ک ک و حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه پشت سر انفجار آنکارا قرار دارند.

وی گفت تا به حال 14 نفر در ارتباط با انفجار شب گذشته آنکارا دستگیر شده اند و پیش بینی کرد که این تعداد افزایش بیابند.

وی همچنین گفت در این انفجار ارتباطات داخلی و خارجی هم کشف شده اند.

اردوغان گفت: با اینکه پ ک ک و حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوری انکار می کنند ولی اطلاعات وزارت کشور و اطلاعات نشان می دهد که آنها در انفجار دست داشته اند.

وی گفت اسناد این حمله امیدواریم دوستان ما را در خصوص ارتباط گروه پ ک ک و حزب اتحاد دموکاتیک کردهای سوری مطلع کند.

شایان ذکر است در حالی که حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوری از نزدیکترین متدان آمریکا در سوریه هستند، ترکیه این گروه را گروهی تروریستی و شاخه ای از گروه پ ک ک می داند.

کد مطلب 3560280
پیمان یزدانی

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