  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۷ اسفند ۱۳۹۴، ۲۳:۲۸

در گفت و گو با مهر عنوان شد؛

دیار سربداران مشارکتی ۶۲ درصدی رقم زد

دیار سربداران مشارکتی ۶۲ درصدی رقم زد

سبزوار-رئیس ستاد انتخابات سبزوار گفت: با توجه به روند استقبال خوب مردم در عرصه انتخابات تا قبل از اتمام ساعت رای گیری ۶۲ درصد شهروندان در پای صندوق های اخذ رای در این حوزه حاضر شدند.

حسین میردشتی در گفت و گو با مهر اظهار کرد: تاکنون ۲۱۴ هزارو ۷۵۰ نفر در حوزه انتخابیه در محل ۳۹۴ شعبه اخذ رای شرکت  کردند از این آمار ۱۰۵ هزار و ۱۰۰ نفر مربوط به حوزه سبزوار بزرگ و تعداد ۹۰ هزار و ۵۲۷ نفر نیز در سبزوار بوده است.

وی با ابراز خرسندی از مشارکت پر رنگ مردم در این حماسه گفت:  این حضور نشان دهنده  عرق ملی مردم به کشور، پیروی از رهبری و ولایت فقیه است.

میردشتی در مورد رای گیری در مراکز درمان d نیز گفت: از ۱۲۳ شعبه پیش بینی شده در  حوزه بزرگ سبزوار ۸ شعبه سیار در نظر گرفته شد و  نمایندگان فرماندار و عوامل اجرائی و نظارتی موظف به  سرویس دهی به بیماران بستری در مراکز درمانی، پادگان ها، فضاهای دانشگاهی و مراکز نگهداری سالمندان  شدند که درصد قابل توجهی از این اماکن رای گیری انجام شده است.

رئیس ستاد انتخابات سبزوار با اشاره به  نحوه بازرسی از شعب در اخرین ساعات نیز گفت: شعبه های اخذ رای در ساعات پایانی با ازدحام بیش از حدی روبرو بود.

 

 

 

کد مطلب 3567003

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها