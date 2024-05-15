به گزارش خبرگزاری مهر، نامزدهای نهایی داوری سومین دوره جایزه شعر بهاران از میان ۳۲۸ کتاب ارسالی (آثار منتشر شده حدفاصل سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲) در دو بخش شعر آزاد و شعر موزون توسط دبیرخانه این جایزه معرفی شدند.
نامزدهای نهایی بخش شعر آزاد به ترتیب حروف الفبا:
۱. آداب شقه شدن در خانهی پدرم ذبیح / رسول سیمیا / نشر سیب سرخ
۲. امید درد کمی نیست / نیکو طوفانی / نشر فصل پنجم
۳. برادههای ترس / افرا شهباززاده / نشر فصل پنجم
۴. تن تن همان تنهاست / مهرگان علیدوست / نشر سیب سرخ
۵. جهانهای موازی / میثم فلکناز / نشر مروارید
۶. رد بخیه / پوریا پلیکان / نشر مهر و دل
۷. کابوسها بیچراغ میآیند / فریبا کاحیدی / نشر فصل پنجم
۸. مثل واتیکان در نقشهی جهان / رضا مهرعلیان / نشر لف
۹. مزامیر پریزادهی ماه به قصیدهی کاردی کاتوره / محمد پروین / نشر لف
۱۰. مهی در حال پاک کردن آینده / صابر سعدیپور / نشر فصل پنجم
نامزدهای نهایی بخش شعر موزون به ترتیب حروف الفبا:
۱. ابریشم و خون / فروغ کریمی حسین آبادی / فصل پنجم
۲.. بیسایگی / فاتیما رنجبری / نشر آنیما
۳. تنهایی مقدس / موناسادات ذاکر / فصل پنجم
۴. چکیده / فرزانه میرزاخانی / نشر ایهام
۵. رولان من رولان من / مهدی نقبایی / نشر شانی
۶. ساکنان نیازمندیها / روحالله سرطاوی / نشر آنیما
۷. سپیدچالگی / علیرضا الیاسی / نشر ایهام
مرحلهی نهایی داوری این جایزه آغاز شده است و برگزیدگان این دورهی جایزهی شعر بهاران، در خرداد ماه سال جاری طی مراسمی با حضور داوران بخشهای مختلف جایزه معرفی شده و مورد تقدیر قرار میگیرند.
اسامی نامزدهای بخش ویژه (شاعران بدون کتاب) نیز ظرف روزهای آینده اعلام خواهند شد.
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