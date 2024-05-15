به گزارش خبرگزاری مهر، نامزدهای نهایی داوری سومین دوره جایزه شعر بهاران از میان ۳۲۸ کتاب ارسالی (آثار منتشر شده حدفاصل سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲) در دو بخش شعر آزاد و شعر موزون توسط دبیرخانه این جایزه معرفی شدند.

نامزدهای نهایی بخش شعر آزاد به ترتیب حروف الفبا:

۱. آداب شقه شدن در خانه‌ی پدرم ذبیح / رسول سیمیا / نشر سیب سرخ

۲. امید درد کمی نیست / نیکو طوفانی / نشر فصل پنجم

۳. براده‌های ترس / افرا شهباززاده / نشر فصل پنجم

۴. تن تن همان تنهاست / مهرگان علیدوست / نشر سیب سرخ

۵. جهان‌های موازی / میثم فلک‌ناز / نشر مروارید

۶. رد بخیه / پوریا پلیکان / نشر مهر و دل

۷. کابوس‌ها بی‌چراغ می‌آیند / فریبا کاحیدی / نشر فصل پنجم

۸. مثل واتیکان در نقشه‌ی جهان / رضا مهرعلیان / نشر لف

۹. مزامیر پری‌زاده‌ی ماه به قصیده‌ی کاردی کاتوره / محمد پروین / نشر لف

۱۰. مهی در حال پاک کردن آینده / صابر سعدی‌پور / نشر فصل پنجم

نامزدهای نهایی بخش شعر موزون به ترتیب حروف الفبا:

۱. ابریشم و خون / فروغ کریمی حسین آبادی / فصل پنجم

۲.. بی‌سایگی / فاتیما رنجبری / نشر آنیما

۳. تنهایی مقدس / موناسادات ذاکر / فصل پنجم

۴. چکیده / فرزانه میرزاخانی / نشر ایهام

۵. رولان من رولان من / مهدی نقبایی / نشر شانی

۶. ساکنان نیازمندی‌ها / روح‌الله سرطاوی / نشر آنیما

۷. سپیدچالگی / علیرضا الیاسی / نشر ایهام

مرحله‌ی نهایی داوری این جایزه آغاز شده است و برگزیدگان این دوره‌ی جایزه‌ی شعر بهاران، در خرداد ماه سال جاری طی مراسمی با حضور داوران بخش‌های مختلف جایزه معرفی شده و مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

اسامی نامزدهای بخش ویژه (شاعران بدون کتاب) نیز ظرف روزهای آینده اعلام خواهند شد.