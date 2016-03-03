به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه رادیویی ایران با پخش نمایش «درخت زیبای من» به استقبال هفته جدید خواهد رفت.

این سریال رادیویی را میکائیل شهرستانی کارگردانی کرده است و سیما مبارک شاهی نویسندگی آن را بر عهده دارد.

داستان این نمایش درباره زندگی کودکی است که می خواهد برای پدرش هدیه بخرد و برای آن به سختی کار می کند و...

در این نمایش رادیویی هنرمندانی چون مژگان عظیمی، صنم صالحی، مجید سهرابی، راضیه مومیوند، ماندانا محسنی، کرامت رودساز، احمد لشینی، مهین فردنوا، احمد شمس آصف و تعداد دیگری از هنرمندان اداره کل هنرهای نمایشی رادیو به ایفای نقش می پردازند.

این سریال رادیویی به تهیه کنندگی محمد مهاجر، صدابرداری پیروز صدرایی و افکت نرگس موسی پور از روز شنبه ساعت ۲۲:۳۰ از رادیو ایران پخش می شود.

بوی نارنج کال در رادیو تهران

شبکه رادیویی تهران نمایش رادیویی «بوی نارنج کال» را با هنرمندی بهناز بستان دوست، مهرداد مهماندوست، مونا صفی، سلمان خطی، نگین خواجه نصیر، کرامت رودساز، محسن بهرامی، محمد یگانه، احمد ایرانیخواه و تعداد دیگری از هنرمندان روی آنتن می برد.

این نمایش به کارگردانی اکبر زنجانپور، صدابرداری علی حاجی نوروزی و افکت محمدرضا قبادی فر از روز شنبه ساعت ۱:۳۰ صبح از رادیو تهران پخش می شود که داستان پدر و پسری را روایت می کند.

داستان بیژن و منیژه در رادیو جوان

همچنین سریال رادیویی «بیژن و منیژه» اقتباسی بر اساس شاهنامه فردوسی با تنظیم رادیویی محمد زارعی و کارگردانی مجید حمزه ساعت ۲۳:۳۰ از رادیو جوان پخش می شود.

در این نمایش هنرمندانی چون محمد آقا محمدی، علی اصغر دریایی، احمد گنجی، رحمان باقریان، امیر بختیاری، مهرداد مهماندوست، رامین پورایمان و تعداد دیگری از هنرمندان اداره کل هنرهای نمایشی رادیو به ایفای نقش می پردازند.

این سریال رادیویی به صدابرداری علی حاجی نوروزی و افکت محمدرضا قبادی فر از روز شنبه روی آنتن رادیو جوان می رود.

نمایش های تک قسمتی در رادیو فرهنگ و سلامت

شبکه رادیویی فرهنگ و سلامت نیز این هفته نمایش های تک قسمتی متنوعی را در ساعت های ۱۳:۰۰ و ۲۱:۳۰ روی آنتن خواهد برد.