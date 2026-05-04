آشتی دادن جوانان با شاهنامه در «رادیو نمایش»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو، سریال رادیویی «۱۲ رخ» به کارگردانی مجید حمزه به مناسبت پاسداشت ابوالقاسم فردوسی در رادیو نمایش تولید شده و هم‌اکنون از آنتن رادیو نمایش در حال پخش است.

مجید حمزه درباره دشواری ساخت این برنامه عنوان کرد: بازی در نمایش‌های ادبیات کهن به دلیل دور بودن از زبان روزمره، یک چالش فنی جدی است. کوچکترین خطا در رعایت ریتم و آکسان‌گذاری می‌تواند معانی را به‌هم ریخته و منظور اصلی نویسنده را از بین ببرد؛ لذا در این پروژه، کارگردان علاوه بر هدایت هنری، مسئولیت خطیر کنترل درست‌خوانی و حفظ ضرب‌آهنگ متون کهن را بر عهده دارد.

این هنرمند پیشکسوت با اشاره به رسالت اجتماعی رادیو نمایش افزود: اگرچه آشنایی با شاهنامه از گذشته‌های دور در نهاد ایرانیان بوده، اما واقعیت این است که در دنیای امروز، جوان‌ها کمتر حوصله و زمان برای مطالعه متون کلاسیک می‌گذارند. ما باید در کنار این آثار فاخر، نمایش‌های اجتماعی و ساده‌ای تولید کنیم که مناسبات صحیح زندگی امروز، از جمله فرهنگ آپارتمان‌نشینی و آداب معاشرت در خیابان‌ها را که نیاز به آموزش مجدد دارد، به مخاطب منتقل کنیم.

نمایش رادیویی «۱۲ رخ» بر اساس شاهنامه فردوسی به نویسندگی عاطفه مکاری، سردبیری مجید نظری نسب، تهیه کنندگی فرشاد آذرنیا، افکتوری نرگس موسی پور، کارگردانی مجید حمزه و با هنرمندی محمدپورحسن، علی میلانی، فریدون محرابی، بیوک میرزایی، نگین خواجه نصیر، احمد لشینی، احمد هاشمی، فریبا طاهری، امیر فرحان نیا، مجید حمزه، نازنین مهیمنی، مهدی طهماسبی، محمد شریفی مقدم، شهین نجف زاده، سینا نیکوکار، شیرین سپه راد، بهادر ابراهیمی، بهرام سروری نژاد، رامین پورایمان، شمسی صادقی، محمد سعید سلطانی و مهدی نمینی مقدم هر روز ساعت ۱۱ و ۱۸:۳۰ از رادیو نمایش پخش می شود.