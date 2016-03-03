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۱۳ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۵۲

رییس صنعت، معدن و تجارت ورامین:

موفقیت محصولات ورامین منوط به داشتن شبکه توزیع قوی و کیفیت بالاست

موفقیت محصولات ورامین منوط به داشتن شبکه توزیع قوی و کیفیت بالاست

ورامین-رییس صنعت، معدن و تجارت ورامین گفت: فعالان تولیدی باید شبکه توزیع و عرضه خود را قوی کرده و از لحاظ کیفیت و قیمت با سایر محصولات مشابه رقابت کنند.

حسن میرزایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت های بالای تولیدی در شهرستان ورامین اظهار داشت: امروز تلاش های خوبی برای گسترش و استفاده از محصولات بومی و تولیدی ورامین در میان مردم، اماکن عمومی و واحدهای صنفی آغاز شده است.

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت ورامین افزود: برخی از مراکز تولیدی شهرستان ورامین با راه اندازی  مراکز فروش مستقیم، زمینه معرفی محصولات خود را به مردم فراهم کرده اند و باید همه فعالان تولیدی به این سمت و سو حرکت کنند.

وی با اشاره به استفاده از محصولات ورامین در برخی تالارها و سالن های پذیرایی ادامه داد: همچنین استفاده از برخی محصولات غذایی تولیدی شهرستان ورامین در اماکن عمومی نظیر تالارها و سالن های پذیرایی جا افتاده است.

میرزایی تأکید کرد: همچنین برای گسترش و معرفی محصولات تولیدی ورامین، واحدهای صنفی در این زمینه فعال شده است و خرید محصولات ورامین را آغاز کرده اند.

رییس صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامین گفت: فعالان تولیدی باید شبکه توزیع و عرضه خود را قوی کرده و از لحاظ کیفیت و قیمت با سایر محصولات مشابه رقابت کنند که در این صورت موفقیت های بیشتری حاصل خواهد شد.

کد مطلب 3571677

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