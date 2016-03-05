به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاستجمهوری، حجتالاسلام حسن روحانی رئیسجمهور صبح امروز(شنبه) برای شرکت در مراسم تشییع پیکر عالم مجاهد مرحوم آیتالله حاج شیخ عباس واعظ طبسی، یار دیرین حضرت امام خمینی(ره) و از پیشتازان نهضت اسلامی، عازم مشهد مقدس شد.
پیکر آیتالله واعظ طبسی تولیت آستان قدس رضوی و نماینده ولی فقیه در استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی قرار است امروز با حضور مقامهای ارشد کشور در مشهد مقدس تشییع شود.
رئیسجمهور روز جمعه نیز در پیامی با تسلیت این مصیبت به محضر مقام معظم رهبری، فضلا و طلاب حوزههای علمیه، آستان قدس رضوی، مردم خراسان بزرگ و خانواده آن مرحوم، تصریح کرد: فقدان آیتالله واعظ طبسی، ضایعهای بزرگ برای حوزه و کشور محسوب میشود.
روحانی را در این سفر رئیس دفتر رئیسجمهور، معاون رئیسجمهور و رییس بنیاد شهید، دستیار ویژه رییسجمهوری و وزرای بهداشت و اطلاعات و جمعی دیگر از اعضای هیأت دولت همراهی میکنند.
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