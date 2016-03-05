اعتراف آمریکا به نقش اصلی روسیه در مذاکرات حل بحران سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «جان کربی» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا شب گذشته در یک کنفرانس خبری اظهار داشت: روسیه در مذاکرات حل بحران سوریه نقش اصلی را ایفا کرد و مشارکت مسکو در این عملیات مفید است.

وی با بیان این مطلب افزود: آمریکا و روسیه درباره آنچه در سوریه رخ می دهد با یکدیگر اختلاف نظر دارند و به نظر می رسد اختلافات دو کشور درباره اوضاع سوریه بنا به دلایل بسیار در آینده ادامه داشته باشد.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به اظهارات وزیر دفاع روسیه که گفته بود کاروان های حامل سلاح از ترکیه به مناطق تحت سیطره گروه های تروریستی جبهه النصره و احرار الشام منتقل می شود گفت: نمی توان در این باره چیزی گفت، واشنگتن همواره بر این باور است که گروه های تروریستی همچون داعش دارای امکانات گسترده برای عبور از مرزهای سوریه و ترکیه هستند.