۸۰ درصد لوازم آرایشی بازار قاچاق است/ کشف محموله اسلحه تقلبی

به گزارش خبرنگار مهر، جواد محمدی فشارکی شامگاه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به تعداد زیاد آرایشگاههای زنانه زیرزمینی در سطح شهر اصفهان اظهار داشت: این آرایشگاهها فاقد پروانه هستند اما با توجه به اینکه اغلب آنها در منازل تشکیل شدهاند واحد صنفی محسوب نشده و ما اجازه عکسالعمل در برابر آنها نداریم؛ تعداد واحدهای صنفی فاقد پروانه از آرایشگاههای دارای مجوز بیشتر است.
وی با اشاره به اینکه طی مکاتبه با مراجع قضایی و انتظامی منتظر دریافت مجوز برای برخورد با این آرایشگاهها با همکاری اداره اماکن هستیم، افزود: در این آرایشگاهها تخلفات بسیار زیادی از نظر اخلاقی، پخش مواد مخدر و مسائل غیرشرعی رخ میدهد و ما بدون حکم مرجع قضایی امکان برخورد با آنها را نداریم.
مدیر بازرسی اصناف استان اصفهان با اشاره به اینکه در ایام نزدیک به سال نو همچنین تعداد واحدهای صنفی فروش لباسهای دست دوم موسوم به تاناکورا افزایش پیدا میکند، ابراز داشت: با ۴۸ واحد صنفی تاناکورا برخوردهای لازم انجام شده است که ۳۲ مورد از آنها تعطیل شدند و کالاهای جمعآوری شده برای سازمان جمعآوری و فروش املاک تملیکی ارسال شد و به مابقی نیز اخطارهای لازم داده شده است.
وی اضافه کرد: نظر تمامی متخصصان این است که استفاده از این لباسها غیربهداشتی و بیماریزا است و باید به این نکته اشاره کنم که بسیاری از این لباسها متعلق به افرادی است که در اثر بیماری از دنیا رفتهاند.
قهوه سبز تبلیغی در ماهواره جنونآور است
محمدی با اشاره به اینکه با توجه به درآمد خوب، قهوهفروشیها رشد قارچ گونه در شهر دارند و قاچاق قهوه نیز بسیار زیاد است، ابراز داشت: باید به این نکته توجه داشته باشید که قهوه سبز تبلیغی در ماهواره مضر و محرک است و افراد را تحریک به مصرف شیشه و مواد مخدر میکند و مصرف زیاد آن حتی منجر به جنون میشود که تاکنون دو تن از این نوع قهوه را کشف کردهایم.
وی با بیان اینکه تنها چهار واحد صنفی برند مجاز در اصفهان داریم و مابقی تقلبی هستند، ابراز داشت: با این واحدها برخورد و تابلوی آنها پایین آورده میشود.
مدیر بازرسی اصناف استان اصفهان با اشاره به اینکه ۸۰ درصد لوازم آرایشی بهداشتی حتی در داروخانهها قاچاق است، گفت: مواد درون این لوازم منجر به بیماریهای پوستی از جمله سرطان میشود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر فروش گسترده آدامسهای غیرمجاز خارجی دارای الکل و مواد مضر در سوپرمارکتهای سطح شهر گفت: حدود چهار هزار و ۵۰۰ واحد صنفی سوپر مواد غذایی، لبنیاتفروشی و غیره داریم که ۹۰ درصد آنها دارای کالاهای قاچاق از جمله آدامسهای یاد شده هستند.
محمدی بیان داشت: با توجه به اینکه احتمال تشنج در صورت برخورد موردی با این فروشندگان هست تمام سعی ما یافتن مبدا توزیع کالاهای قاچاق در سطح شهر است تا از ورود آنها به سوپرمارکتها جلوگیری شود.
کشف اسلحههای تقلبی مشابه واقعی چند روز مانده تا انتخابات
وی با اشاره به کشف اسلحههای تقلبی و رسانهای نکردن موضوع در ایام نزدیک به انتخابات گفت: چند روز مانده به انتخابات ۵۵ قبضه سلاح کمری تقلبی دارای گلنگدن، چخماخ و غلاف کاملا مشابه اسلحه واقعی در یک باربری کشف شد که با توجه به سوءاستفادههای احتمالی میتوانست بسیار خطرناک باشد.
مدیر بازرسی اصناف استان اصفهان در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر، مبنی بر درج نام کالاهای قاچاق در سایت سازمان اصناف و یا اعلام نام آنها به شکل ماهانه از رسانهها گفت: پیشنهاد خوبی است و سعی میکنیم در ماههای آینده این موضوع را عملی کنیم.
وی با اشاره به اینکه در سال ۹۴ تعداد ۱۶۹ هزار و ۸۵۹ بازرسی در سطح عرضه داشتیم که نسبت به سال گذشته ۶۸ درصد افزایش داشته است، اظهار داشت: تعداد پروندههای متشکله در این زمینه شش هزار و ۹۲۰ فقره است که نسبت به سال گذشته ۳۳ درصد افزایش داشته است.
وی با اشاره به ارزش ریالی پروندههای بازرسی نسبت به سال گذشته گفت: سال گذشته این ارزش حدود ۱۰ میلیارد و ۴۶۴ میلیون ریال بوده که در سال ۹۴ به حدود ۵۶ میلیارد و ۷۰۴ میلیون ریال رسید و بر این اساس ۴۴۲ درصد افزایش را شاهد هستیم که البته نسبت به تورم چندان زیاد نیست.
مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان با اشاره به میزان تخلفات صنفی بیان داشت: در سال ۹۳ تعداد ۹۳۹ مورد گرانفروشی داشتیم که در سال ۹۴ به دو هزار و ۴۵۳ مورد رسیده است.
۱۵۰ مورد تخلف کم فروشی در سال ۹۴ مشاهده شده است
وی با بیان اینکه همچنین در زمینه کمفروشی در سال گذشته ۱۰۵ مورد مشاهده شد که امسال به ۱۵۰ مورد رسیده است، بیان داشت: عدم رعایت دستورالعملهای بهداشتی از یک هزار و ۸۳ مورد در سال ۹۳ به دو هزار و ۲۹۵ مورد افزایش یافته است که ۱۱۲ درصد افزایش را نشان میدهد.
محمدی با اشاره به اینکه همچنین یک مورد تقلب از سال گذشته تا کنون به چهار مورد افزایش داشته است، تاکید کرد: در زمینه عدم درج قیمت نیز تعداد دو هزار مورد تخلف به دو هزار و ۹۷۶ مورد در یک سال گذشته تاکنون رسیده است که ۴۹ درصد افزایش داشته است.
وی با اشاره به تخلف عدم صدور صورتحساب برای مشتری تاکید کرد: در سال ۹۳ تعداد یک هزار و ۵۴۷ مورد تخلف در این ارتباط داشتیم که در سال ۹۴ به دو هزار و ۳۱۱ فقره رسیده است.
مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان با اشاره به کاهش ۳۳۱ مورد حراج غیرقانونی به ۳۳۰ مورد در سال ۹۴ گفت: همچنین تداخل صنفی در سال ۹۴ تعداد ۶۲ مورد بوده است که در سال ۹۴ به ۱۰۴ مورد افزایش داشته است.
وی اضافه کرد: در زمینه تبلیغ محصول نیز در سال ۹۳ تعداد ۴۳۳ مورد تخلف داشتیم که در سال ۹۴ به ۲۲۷ مورد کاهش یافته است که ۴۸ درصد را شامل میشود.
محمدی تاکید کرد: این افزایش به معنای این نیست که متصدیان واحدهای صنفی تخلف بیشتری داشتهاند بلکه تعداد بازرسیها و تخلف کشف شده بیشتر بوده است.
وی اضافه کرد: همچنین در زمینه آمار مقایسهای در زمینه شکایتها و گزارشها باید به این مطلب اشاره کنم که در سال گذشته ۶۴۴ گزارش تخلف داشتیم که در سال ۹۴ به ۶۷۶ مورد رسیده است.
مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان با اشاره به شماره تلفنهای این سازمان برای رسیدگی به شکایات در زمینههای هر نوع تخلف صنفی اعم از گرانفروشی، کم فروشی، تقلب، عدم درج قیمت، احتکار، امتناع از عرضه کالا، حراج غیرقانونی و غیره اظهار داشت: مردم میتوانند هرگونه شکایات در این زمینه را با شماره تلفنهای گویای ۳۲۳۵۲۰۱۲ و ۳۲۳۴۱۹۰۰ در میان بگذارند.
تعداد زیاد واحدهای صنفی فاقد پروانه در کشور
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعداد زیاد واحدهای صنفی فاقد پروانه در کشور تصریح کرد: تعداد ۲۶ هزار و ۸۵۰ واحد صنفی در عرض پنج ماه شناسایی شدند و تاکنون دو هزار و ۳۷۸ واحد صنفی غیرمجاز پلمب شدهاند.
محمدی با اشاره به آمار کشف کالای قاچاق ابراز داشت: در آماری که دایره مبارزه با قاچاق کالا پیگیری کرده است حدود ۴۹ میلیارد و ۵۷۸ میلیون ریال ارزش کالاهای کشف شده از اول فروردین تا اول اسفندماه در شهرستان اصفهان و حدود ۶۴ میلیارد و ۸۳۵ میلیون ریال نیز در استان کشفیات داشتهایم.
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