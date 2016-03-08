وعده های غذایی غنی از پروتئین راهکار مناسب کاهش وزن

به گزارش خبرنگار مهر، طبق یافته اخیر محققان دانشگاه پوردو ایندیانا، مصرف گوشت و سایر مواد غذایی غنی از پروتئین بسیار برای کاهش وزن اضافی مفید است چراکه به احساس سیری کمک کرده و در عین حال منجر به مصرف کالری کمتری می شود.

تیم محققان این دانشگاه به سرپرستی «ریچارد متس»، داده های موجود از چندین مطالعه را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند. آنها در مطالعه جدید خود دریافتند پروتئین زودتر موجب سیر شدن فرد می شود.

متس در این باره می گوید: «شواهد مطالعه ما نشان می دهد پروتئین موجب فعال سازی هورمون سیری می شود و از اینرو رابطه بسیار قوی ای با افزایش میزان سیری دارد.»

با این وجود محققان تاکید دارند که پروتئین به احساس سیری در افرادی که رژیم دارند کمک می کند، اما در زمینه کاهش وزن جادو نمی کند.

محققان پیشنهاد می کنند که افزایش مصرف پروتئین می تواند اولین گام مثبت برای افرادی باشد که سعی بر کاهش وزن دارند. مواد خوراکی غنی از پروتئین شامل تخم مرغ، گوشت، ماهی، سویا، لوبیا، عدس، ماست، و مغزیجات است.

به گفته محققان، هنوز تاثیر بلندمدت کاهش وزن رژیم غذایی مملو از پروتیئن آشکار نشده است.