برای لاغری غذای فرآوری شده نخورید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند که افراد با رژیم غذایی حاوی غذاهای کم فرآوری شده، دو برابر بیشتر از رژیم غذایی حاوی محصولات فوق فرآوری شده وزن کم کردند، حتی با اینکه هر دو رژیم از نظر تغذیه‌ای با هم مطابقت داشتند.

«کریس ون تولکن»، محقق و استادیار دانشگاه کالج لندن، در یک بیانیه خبری گفت: «سیستم غذایی جهانی در حال حاضر، به ویژه به دلیل دسترسی گسترده به غذاهای ارزان و ناسالم، باعث ضعف سلامت و چاقی مرتبط با رژیم غذایی می‌شود.»

ون تولکن گفت: «این مطالعه علاوه بر نقش مواد مغذی مانند چربی، نمک و شکر، اهمیت فوق فرآوری را در بهبود نتایج سلامتی برجسته می‌کند.»

غذاهای فوق فرآوری شده عمدتاً از مواد استخراج شده از غذاهای کامل، مانند چربی‌های اشباع، نشاسته و قندهای افزوده ساخته می‌شوند.

آنها همچنین حاوی طیف گسترده‌ای از افزودنی‌ها هستند تا آنها را خوشمزه‌تر، جذاب‌تر و ماندگارتر کنند، از جمله رنگ‌ها، امولسیفایرها، طعم‌دهنده‌ها و تثبیت‌کننده‌ها.

این مواد خوراکی شامل کالاهای پخته شده بسته‌بندی شده، غلات شیرین، پیتزای منجمد، سوپ‌های فوری و برش‌های سرد اغذیه‌فروشی هستند.

برای این مطالعه، محققان ۵۵ بزرگسال را استخدام کردند تا به نوبت رژیم غذایی حاوی غذاهای کم فرآوری شده یا فوق فرآوری شده را مصرف کنند.

به مدت هشت هفته، شرکت‌کنندگان وعده‌های غذایی با حداقل میزان فرآوری مانند بلغور جو دوسر یا اسپاگتی خانگی خوردند. سپس به مدت هشت هفته دیگر، آنها غذاهای فوق فرآوری شده مانند جو دوسر صبحانه یا لازانیای بسته‌بندی شده آماده مصرف کردند.

وعده‌های غذایی به خانه‌های شرکت‌کنندگان تحویل داده شد و به آنها گفته شد که هر چقدر که می‌خواهند بخورند. به افراد بیشتر از نیازشان غذا داده شد و به آنها گفته نشد که میزان مصرف خود را محدود کنند.

محققان گفتند که هر دو نوع رژیم غذایی از نظر تغذیه‌ای مطابق با دستورالعمل‌های بریتانیا در مورد یک رژیم غذایی سالم و متعادل بودند و شامل سطوح توصیه‌شده چربی اشباع، پروتئین، کربوهیدرات، نمک، فیبر و میوه‌ها و سبزیجات بودند.

اما نتایج نشان می‌دهد که افراد هنگام خوردن غذاهای کم فرآوری شده حدود ۲٪ از وزن بدن خود را از دست دادند، در حالی که این میزان در رژیم غذایی فوق فرآوری شده تنها ۱٪ بود.

«ساموئل دیکن»، محقق ارشد و پژوهشگر مرکز تحقیقات چاقی دانشگاه کالج لندن، گفت: «اگرچه کاهش ۲٪ ممکن است خیلی زیاد به نظر نرسد، اما این کاهش تنها در طول هشت هفته و بدون تلاش افراد برای کاهش فعال مصرف آنها حاصل شده است.»

دیکن گفت: «اگر این نتایج را در طول یک سال تعمیم دهیم، انتظار داریم در رژیم غذایی با حداقل فرآوری، ۱۳ درصد کاهش وزن در مردان و ۹ درصد کاهش وزن در زنان را شاهد باشیم، اما پس از رژیم غذایی فوق فرآوری‌شده، تنها ۴ درصد کاهش وزن در مردان و ۵ درصد در زنان مشاهده شد. با گذشت زمان، این موضوع به یک تفاوت بزرگ تبدیل خواهد شد.»

شرکت‌کنندگان در رژیم غذایی با حداقل فرآوری، روزانه ۲۹۰ کالری کمتر از حد معمول دریافت می‌کردند، اما هنگام خوردن غذاهای فوق فرآوری‌شده، این کاهش تنها ۱۲۰ کالری بود. غذاهای فوق فرآوری‌شده معمولاً کالری زیادی دارند، بنابراین افراد حتی اگر وعده‌های کوچک‌تری بخورند، احتمال بیشتری دارد که انرژی بیشتری دریافت کنند.

محققان دریافتند افرادی که رژیم غذایی با حداقل فرآوری مصرف می‌کنند، در مقایسه با زمانی که غذاهای فوق فرآوری‌شده مصرف می‌کردند، دو برابر بیشتر در کنترل کلی هوس‌های غذایی خود موفق بودند.

دکتر «راشل باترهام»، محقق دیگر این مطالعه و استاد افتخاری مرکز تحقیقات چاقی دانشگاه کالج لندن، در یک بیانیه خبری گفت: «بهترین توصیه به مردم این است که با تعدیل مصرف کلی انرژی، محدود کردن مصرف نمک، شکر و چربی اشباع‌شده و اولویت دادن به غذاهای پرفیبر مانند میوه‌ها، سبزیجات، حبوبات و آجیل، تا حد امکان به دستورالعمل‌های تغذیه‌ای پایبند باشند.» (حبوبات شامل لوبیا، عدس، نخود فرنگی خشک و موارد مشابه می‌شود.)