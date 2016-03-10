ابلاغ دستورالعمل چهارشنبه سوری/تاکید بر پرداخت مطالبات پیمانکاران

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی در جلسه شورای معاونین خدمات شهری که با حضور مدیران ارشد این حوزه و معاونین خدمات شهری مناطق ۲۲گانه برگزار شد، گفت: تغییر و تحول در سطح شهر تهران در آستانه عید نوروز و در طرح استقبال از بهار باید به شکل محسوسی دیده شود.

عبدالهی در ادامه با بیان این که استقبال از بهار به نوعی خانه تکانی از سطح شهر است، گفت:با برنامه ریزی های انجام گرفته در سطح مناطق ۲۲گانه باید تغییرات اساسی در شهر تهران صورت گیرد و با نگهداشت مستمر؛ شهر برای حضور میهمانان نوروزی کاملا تمیز و مرتب باشد.

وی ادامه داد:تمامی مناطق در طرح استقبال از بهار نسبت به حذف زوائد بصری در چندین محور در مناطق ۲۲گانه اقدام کنند و پیرایش شهری،شستشوی المان ها، تابلوها،مغازه ها،کرکره ها و سایبان ها،جداره ها و... مورد توجه ویژه قرار گیرد.

تاکید بر پرداخت مطالبات پیمانکاران تا پایان سال

عبداللهی بر پرداخت مطالبات پیمانکاران تاکید کرد و گفت:نباید طلب هیچ پیمانکاری از سال ۹۴ به سال ۹۵ منتقل شود و تا پایان سال باید مطالبات آنان پرداخت شود.

وی در ادامه اذعان داشت:رفع نقص و مشکلات سرویس های بهداشتی در سطح نواحی و مناطق نیز به صورت ویژه انجام شود.

عبدالهی در ادامه افزود:بازسازی اساسی و نگهداری از سقاخانه ها و جمع آوری سقاخانه هایی که قابلیت تعمیر ندارند نیز در دستور کار قرار گیرد.

وی بر توجه به فضای سبز بوستان ها، کنار خیابان ها،رفیوژهای میانی، توجه ویژه به بزرگراه ها،کاشت درخت، کنترل رنگ آمیزی جداول و گاردیل ها و..تاکید کرد و گفت: تیم ستادی در چندین گروه در تمامی پارک ها تشکیل و به بازدید از آبنماها و وسایل بازی کودکان و... در جهت رفع مشکلات موجود بپردازند.

مسوولیت رفع سد معبر با مناطق و نواحی است

معاون خدمات شهری شهرداری تهران با تاکید بر رفع سد معبر در نواحی و سطح مناطق، گفت:سد معبر یک از معضلات شهری است و مسوولیت رفع سد معبر با مناطق و نواحی است و شرکت شهربان و حریم بان نظارت عالیه دارد.

وی با اشاره به این که در حال حاضر ۵۰ روز بازار در سطح شهر تهران دایر است، گفت:با برنامه ریزی و هماهنگی های انجام شده با شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل؛درصدد جانمایی و راه اندازی چندین شب بازار برای نیازمندان واقعی هستیم.

آذین بندی و نورپردازی ویژه خیابان های ولیعصر(عج) و انقلاب

به گفته عبداللهی خیابان های ولیعصر(عج) و انقلاب با ریسه های خریداری شده و توسط سازمان زیباسازی به شکل طاق نصرت، آذین بندی و نورپردازی خواهند شد.

وی تاکید کرد:با توجه به شهادت حضرت فاطمه(س) شهر متناسب با این ایام آماده برگزاری مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا(س) خواهد شد.

توصیه های مهم ایمنی و حریق برای چهارشنبه آخر سال به شهروندان

عبداللهی با تاکید بر این که روز سه شنبه تمامی مناطق و نواحی باید در آماده باش کامل باشند، اذعان داشت:توصیه های مهم ایمنی و حریق برای چهارشنبه آخر سال به شهروندان از طریق اطلاع رسانی و فرهنگ سازی صورت گیرد، ضمن این که دستورالعمل چهارشنبه سوری نیز به مناطق ۲۲گانه ابلاغ خواهد شد.

وی به آماده باش کلیه پرسنل و ایستگاه ها در قالب ۱۰۰تیم عملیاتی و ۴۵۰۰ نیرو در نواحی و سطح شهر تهران پرداخت و گفت:تمامی خودروهای عملیاتی و تیم های پیاده در مناطق و نواحی ۱۲۳ گانه و گشت موتورسیکلت و... مسوولیت ایمنی شهر را بر عهده دارند.

عبداللهی تصریح کرد: با توجه به این که مناطق ۲۲گانه مکان ها و نقاط پر خطر و ناایمن را شناسایی و تهیه کردند، بنابراین براساس تجربیات سال های گذشته نسبت به معرفی این نقاط به سازمان آتش نشانی اقدام کنند.

وی بر استفاده از ظرفیت ماشین آلات آتش نشانی تاکید کرد و گفت:تجهیزات کامل خاموش کننده،آبگیری تمامی تانکرها و استقرار آنها در محل های تعیین شده،تخلیه کلیه مخازن و جمع آوری مخازن پلاستیکی،توصیه به جایگاه های پمپ بنزین در سطح مناطق و یادآوری توصیه های ایمنی به آنان و... در دستور کار سازمان آتش نشانی قرار گیرد.