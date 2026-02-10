آغاز حفاری مکانیزه تونل دوم متروی تبریز با حضور وزیر کشور

به گزارش خبرنگار مهر؛ آیین آغاز حفاری مکانیزه تونل دوم پروژه خط یک متروی تبریز، ظهر سه‌شنبه ۲۱ بهمن ، با حضور وزیر محترم کشور، استاندار آذربایجان شرقی، شهردار کلان‌شهر تبریز، اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران ارشد اجرایی استان برگزار شد.



مترو؛ اولویت راهبردی مدیریت شهری تبریز

یعقوب هوشیار، شهردار کلان‌شهر تبریز، در این آیین با گرامیداشت ایام مبارک شعبانیه و دهه فجر، اظهار کرد: خداوند متعال را شاکریم که در این ایام مبارک، توفیق میزبانی از مقام عالی وزارت کشور را در یکی از پروژه‌های حیاتی و زیرساختی شهر تبریز داریم.

وی با اشاره به همدلی و همگرایی میان شورای اسلامی شهر و مدیریت شهری افزود: ثمره این همدلی، افزایش هشت‌برابری بودجه شهرداری تبریز در چهار سال اخیر و تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی بودجه در این مدت بوده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده پویایی اقتصادی شهر و همراهی مردم تبریز با مدیریت شهری است.

نگاه ویژه به توسعه خطوط مترو و تراموا

شهردار تبریز با اشاره به طراحی چهار خط مترو در این کلان‌شهر گفت: خطوط یک، دو و سه مترو در حال اجراست و ان‌شاءالله خط چهارم که پروژه تراموای شهری است، با دستور وزیر محترم کشور در ۲۹ بهمن آغاز خواهد شد.

هوشیار ادامه داد: این پروژه به‌عنوان اولین تراموای شهری کشور، به طول ۲۴ کیلومتر و با هدف کاهش ترافیک و ارتقای حمل‌ونقل عمومی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرایی خواهد شد.

سرمایه‌گذاری سنگین در حمل‌ونقل عمومی

وی با اشاره به معضل ترافیک شهری خاطرنشان کرد: بیش از ۶۰ درصد بودجه شهرداری تبریز به حوزه حمل‌ونقل اختصاص یافته است. در چهار سال گذشته، ۲۲۰۰ دستگاه تاکسی با تسهیلات کم‌بهره ۴ درصد نوسازی شده و همچنین ۵۰۰ دستگاه اتوبوس جدید در دوره ششم مدیریت شهری تحویل گرفته شده است.

۱۲ همت هزینه مترو؛ بودجه‌ای بی‌سابقه

شهردار تبریز با بیان اینکه تاکنون ۱۲ همت برای پروژه مترو هزینه شده است، گفت: در بودجه سال ۱۴۰۵ نیز ۱۲ همت دیگر برای توسعه مترو پیش‌بینی شده که نشان‌دهنده نگاه ویژه مدیریت شهری به تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی است.

وی افزود: ۸۰ درصد بودجه شهرداری عمرانی و تنها ۲۰ درصد جاری است که این رویکرد، تمرکز مدیریت شهری بر توسعه و حل مسائل اساسی شهر را نشان می‌دهد.

تبریز؛ پیشگام در هوشمندسازی شهری هوشیار با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه هوشمندسازی تصریح کرد: طی دو سال اخیر، ۶۰۰ کیلومتر فیبر نوری در سطح شهر اجرا شده و تعداد دوربین‌های نظارتی از ۲۸ دستگاه به ۱۲۵۰ دستگاه افزایش یافته که ۷۵۰ دستگاه آن نصب شده است.

وی گفت: بزرگ‌ترین مرکز مدیریت هوشمند شهری کشور نیز تا دو ماه آینده در تبریز به بهره‌برداری خواهد رسید تا مدیریت چهار میلیون سفر روزانه شهری به شکل هوشمند انجام شود.

طرح نجات تبریز؛ تحقق یک مطالبه تاریخی

شهردار تبریز با اشاره به پروژه‌های بازآفرینی شهری عنوان کرد: بزرگ‌ترین مسیرگشایی و بازآفرینی شهری تبریز پس از انقلاب، تحت عنوان «طرح نجات تبریز» با اعتباری بالغ بر سه همت به اتمام رسیده و امروز به‌عنوان نمونه‌ای کم‌نظیر در کشور شناخته می‌شود.

توجه ویژه به نشاط اجتماعی و فرهنگی

هوشیار در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تبریز تنها شهری است که پیوست فرهنگی و ورزشی برای بودجه خود تعریف کرده و برنامه «۵۲ هفته فرهنگی و ۵۷ رویداد ورزشی» در آن اجرا می‌شود.

وی افزود: برگزاری جام رمضان با حضور ۲۹ رشته ورزشی، در راستای ایجاد شور و نشاط اجتماعی در سطح شهر برنامه‌ریزی شده است.

قدردانی از همراهی شورا و مسئولان

شهردار تبریز در پایان با قدردانی از اعضای شورای اسلامی شهر، نمایندگان مجلس و استاندار آذربایجان شرقی گفت: امیدواریم با همدلی و حمایت همه مسئولان، بتوانیم گام‌های مؤثری در رفع مشکلات مردم برداریم و حال مردم تبریز، آذربایجان و ایران همواره خوب باشد.