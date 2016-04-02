سبک سازان شرق قهرمان مسابقات کشتی باچوخه کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کشوری کشتی با چوخه با حضور استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، مازندران، گلستان، البرز و تهران در گود زینل خان اسفراین برگزار شد، که در نتیجه تیم سبک سازان شرق بجنورد با کسب ۳۸ امتیاز جام قهرمانی این دوره از مسابقات را بالای سر برد.

این مسابقات به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره سه هزار شهید خراسان شمالی و شهدای مدافع حرم در محل گود زینل خان اسفراین در قالب ۳۰ تیم و با حضور ۱۳۴ ورزشکار، در چهار وزن ۷۴، ۸۴، ۹۵ و +۹۵ کیلوگرم برگزار شد.

در این رقابت‌ها تیم‌های مجتمع فولاد اسفراین و تیم اسفراین با کسب ۲۸ و ۲۷ امیتاز بر سکوی دوم وسوم ایستادند.

در نتایج انفرادی نیز ابراهیم ولیان در وزن ۷۴ کیلوگرم از تیم مجتمع فولاد و لوله گستر به مقام قهرمانی رسید و جواد مرادی و علی مردانی به ترتیب در جایگاه دوم و سوم این رقابت‌ها ایستادند.

در ۸۴- کیلوگرم هادی قدیمی از اسفراین در ۹۵ کیلوگرم محمد تیموری و دروزن ۹۵+ کیلوگرم نیز کامران رستمی هر دو از تیم سبک سازان شرق به عنوان قهرمانی دست یافتند.

جعفر پهلوان و سعید قاسمی نیز در وزن ۹۵+ به ترتیب بر سکوی دوم و سوم این مسابقات ایستادند و مجتبی کلانتریان و قاسم احدی در وزن ۹۵ کیلوگرم دوم و سوم شدند.

در ۸۴ کیلوگرم هادی قدیمی، حامد میرزاپور و رشید صحرایی مقام‌های اول تا سوم را از آن خود کردند.

در پایان این رقابت‌ها جواد محمد پور از قهرمانان بنام کشتی باچوخه و عضو تیم ملی کشتی جوانان و نوجوانان از میادین کشتی خداحافظی کرد.

رقابت‌های کشتی با چوخه در دو نوبت صبح و عصر امروز چهاردهم فروردین ماه ۹۵ برگزار شد.

کشتی باچوخه با اجرای فنون خاص کشتی با چوخه و با نوای دهل و سورنا همراه است در تقویم ورزشی فدراسیون ورزش‌های روستایی و عشایری ثبت شده است.

این کشتی در ایران از قدمت بسیار طولانی برخوردار بوده و خراسان شمالی نیز یکی از مناطقی است که از گذشته‌های دور همواره خاستگاه کشتی گیران بنامی بوده و از این منطقه قهرمانان بزرگی به کشور و جهان معرفی شدند.

مدت مسابقه کشتی با چوخه ۱۰ دقیقه است که اگر در این مدت نتیجه مسابقه معلوم نشود، کشتی گیران با استراحتی کوتاه، پنج دقیقه دیگر نیز به مسابقه ادامه می‌دهند تا پهلوان اول مشخص شود.

از رسومات دیگر چوخه کاران این است که چوخه کار قبل از شروع مسابقه وضو می‌گیرد و پس از روبوسی با حریف به دستور داور مسابقه، کشتی خود را آغاز می‌کند.

در این رقابت چوخه کاران لباس‌های محلی شامل یک پیژامه، پیراهن و کمربند می‌پوشند و در مدت کشتی کشتی گیران حق گرفتن زیر زانوی حریف را ندارند و در خاک نیز هیچ فنی اجرا نمی‌شود.

از فنون معروف کشتی با چوخه می‌توان به یانباش، انواع لنگ‌ها، قل پیچ، انواع کندن‌ها، گاو تاب، پلنگ شکن، چنارانداز، انواع تابیدنی‌ها و پیچیدنی‌ها اشاره کرد.

امسال بیش از ۳۰ هزار تماشاگر مشتاق، در گود زینل خان اسفراین گردهم آمدند و بزرگ‌ترین مسابقات کشتی باچوخه کشور را به تماشا نشستند.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان ۱۳۵ هزار نفری اسفراین خاستگاه کشتی باچوخه در کشور، در ۶۰ کیلومتری جنوب بجنورد مرکز خراسان شمالی واقع است.