به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز فرهنگی شهر کتاب، همایش «سعدی و کنفوسیوس» همزمان با ایام روز بزرگداشت سعدی در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود.

ایران و چین، دو کشور باستانی قاره آسیا با سابقه‌ای طولانی و تاریخ و تمدنی غنی هستند و قدمت دوستی دیرینه و عمیق ایران و چین به بیش از دو هزار سال می‌رسد. مردم دو کشور همواره با یکدیگر تماس داشته و افراد زیادی از دو ملت با یکدیگر رفت و آمد می‌کردند و با فرهنگ و هنر کشور مقابل آشنا می‌شدند. مردم چین همواره برای سعدی شیرازی و آثارش ارزش فراوانی قائل بوده و هستند و به او احترام می‌گذارند.

سعدی نیز به دفعات از چین به زبان تحسین‌آمیزی یاد کرده است. سعدی و کنفوسیوس دو شاعر متفکر از سرزمین ایران و چین هستند که آثارشان برای مردم دو کشور آشناست و از اشعار و آثار این دو حکیم بزرگ بر می‌آید که در مشاهده و بررسی جامعه انسانی از یک پایه و اساس مشترک برخوردار بودند که همان محبت و انسان‌دوستی است.

همایش دو روزه سعدی و کنفوسیوس، در آستانه‌ روز بزرگداشت سعدی، با مشارکت مرکز فرهنگی شهر کتاب، مرکز سعدی‌شناسی، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در چین، دانشگاه پکن و دانشگاه خه‌بی چین، با حضور سعدی‌‌شناسان و کنفوسیوس‌شناسان ایران و چین برگزار می شود.

سخنرانان و مقالاتی که در این همایش ارائه می‌شوند به این شرح‌ هستند:

دکتر فتح‌الله مجتبایی: «طبیعت و تربیت از دیدگاه کنفوسیوس و سعدی»، دکتر رضا داوری اردکانی: «شاعر پارسی و حکیم چینی»، دکتر ضیاء موحد: «کنفوسیوس و سعدی: دو پنجره‌ اخلاقی ـ رفتاری به جهان»، چنگ من لی:«اهمیت عملی اندیشه‌های خیرخواهی سعدی و کنفوسیوس»، بای گوی: «از ترجمه «گلستان» نگاه به پدیده توسعه میان فرهنگی چین و ایران»، شا زونگ پینگ: «مقایسه‌ اندیشه‌های سعدی و کنفوسیوس»، دکتر ابوالقاسم اسماعیل‌پور: «بررسی تطبیقی مکالمات کنفوسیوس با گلستان سعدی»، دکتر مهدی محبتی: «طبیعت انسانی از دیدگاه کنفوسیوس و سعدی»، دکتر محمد دهقانی: «مواجهه‌ سعدی و کنفوسیوس با دوگانه‌ سیاست و اخلاق»، دکتر غلامرضا خاکی: «کنفوسیوس و سعدی، اندرزگویان اخلاقی» و کوروش کمالی سروستانی: «با سعدی از شیراز تا پکن».

این همایش در روزهای یکشنبه و دوشنبه ۲۹ و ۳۰ فروردین از ساعت ۱۶ در مرکز فرهنگی شهرکتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود.

شرکت در این همایش برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.