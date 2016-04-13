به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بحرانی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای کنترل بیماری تب برفکی در استان بوشهر، اظهار کرد: با انجام عملیات واکسیناسیون مشکلاتی که در زمینه بیماری تب برفکی در استان وجود داشت کنترل شد.

وی با اشاره به شناسایی هشت کانون بیماری در گوسفند و بز و یک کانون بیماری در گاو در استان بوشهر، خاطرنشان کرد: اقدامات لازم برای کنترل این کانون‌ها صورت گرفته است.

مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر خواستار خودداری دامداران استان بوشهر از خرید گوساله از مناطق آلوده دیگر استان‌ها شد و بیان کرد: دامداران در اجرای برنامه‌های واکسیناسیون همکاری لازم را داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه دامداران باید از انتقال دام‌ها بدون هماهنگی دامپزشکی پرهیز کنند، افزود: دامپزشکی استان بوشهر برای شناسایی، پیشگیری و کنترل بیماری در جمعیت دامی استان آماده است.

بحرانی از انجام عملیات واکسیناسیون به‌صورت حلقوی در مراکز و کانون‌های بیماری خبر داد و اضافه کرد: دامداران باید از ورود افراد متفرقه به دامداری جلوگیری کنند.