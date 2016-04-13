  1. استانها
  2. بوشهر
۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۳:۴۴

مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر:

دامپزشکی آماده پیشگیری و کنترل بیماری در دام‌های استان بوشهر است

دامپزشکی آماده پیشگیری و کنترل بیماری در دام‌های استان بوشهر است

بوشهر - مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر گفت: دامپزشکی آماده پیشگیری و کنترل بیماری در دام‌های استان بوشهر است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بحرانی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای کنترل بیماری تب برفکی در استان بوشهر، اظهار کرد: با انجام عملیات واکسیناسیون مشکلاتی که در زمینه بیماری تب برفکی در استان وجود داشت کنترل شد.

وی با اشاره به شناسایی هشت کانون بیماری در گوسفند و بز و یک کانون بیماری در گاو در استان بوشهر، خاطرنشان کرد: اقدامات لازم برای کنترل این کانون‌ها صورت گرفته است.

مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر خواستار خودداری دامداران استان بوشهر از خرید گوساله از مناطق آلوده دیگر استان‌ها شد و بیان کرد: دامداران در اجرای برنامه‌های واکسیناسیون همکاری لازم را داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه دامداران باید از انتقال دام‌ها بدون هماهنگی دامپزشکی پرهیز کنند، افزود: دامپزشکی استان بوشهر برای شناسایی، پیشگیری و کنترل بیماری در جمعیت دامی استان آماده است.

بحرانی از انجام عملیات واکسیناسیون به‌صورت حلقوی در مراکز و کانون‌های بیماری خبر داد و اضافه کرد: دامداران باید از ورود افراد متفرقه به دامداری جلوگیری کنند.

کد مطلب 3597857

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها