۹۹ هزار واحد صنعتی در کشور راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی یزدانی بعد از ظهر پنج شنبه در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه ۹۹ هزارو ۸۰۰ واحد صنعتی در کشور در حال احداث است، اظهار داشت: از این تعداد واحد صنعتی که بیش از ۲۹ هزار واحد صنعتی در شهرک های صنعتی سطح کشور واقع شده است.

وی اظهار داشت: دولت در تلاش است با کاهش واردات محصولاتی که زمینه تولید آن در کشور وجود دارد به تولید کنندگان کمک کند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور اظهار داشت: تقویت قدرت خرید خانواده ها و تلاش برای فرهنگ سازی خرید کالای داخلی و... از مهمترین اقدامات دولت در راستای حمایت از تولید کنندگان است.

وی ادامه داد: چهارمحال و بختیاری یکی از استان های پرظرفیت برای توسعه بخش صنعتی است که باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور یادآور شد: چهارمحال و بختیاری یک هزار و ۲۷۰ واحد صنعتی دارد که حدود ۸۵۵ واحد فعال و ۴۱۵ واحد غیر فعال است.

وی با اشاره به اینکه باید تلاش شود که مشکلات واحد های غیر فعال شناسایی شود، ادامه داد: باید تلاش شود که این واحد های در مسیر تولید قرار بگیرند تا اشتغال قابل توجهی در استان ایجاد شود.

برخی از شهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری با کمبود آب مواجه هستند

استاندار چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست عنوان کرد: هم اکنون شهرک های صنعتی استان دارای مشکلات بسیاری هستند که برخی از این شهرک های صنعتی با کمبود آب مواجه هستند.

قاسم سلیمانی دشتکی عنوان کرد: مهمترین مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی استان نداشتن سرمایه در گردش، بالا بودن سود های بانکی، بدهی های بانکی و... است که باید تلاش شود موانع سد راه تولید کنندگان برداشته شود.

وی ادامه داد: فعال شدن واحدهای صنعتی غیر فعال استان اشتغال قابل توجهی در سطح استان ایجاد می کند که نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری استان خواهد داشت.

استاندار چهارمحال و بختیاری یادآور شد: مشکلات ۴۰۰ واحد تولیدی و صنعتی استان در جلسات رفع موانع تولید بررسی شده و اقدامات لازم برای رفع مشکلات آنها انجام شده است.