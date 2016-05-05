چهار طرح عمرانی و خدمات شهری در شهرستان بویین زهرا افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی روز چهارشنبه به همراه منوچهر حبیبی معاون عمرانی استانداری، روح الله صالحی بابایی منتخب مردم بویین زهرا در مجلس شورای اسلامی، قاسمی فرماندار، جمعی از مسئولان محلی ضمن سفر به شهرستان بویین زهرا چند طرح عمرانی شهرداری را افتتاح کرد.

این طرح ها شامل بلوار مهر به طول ۲۱۵۰ متر و عرض ۳۰ متر است که در مدت شش ماه ساخته شده است.

برای ساخت این بلوار که با هدف تکمیل رینگ شهر، کمک به بهبود ترافیک شهری، تردد اسان به شهر اجرا شده ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال از اعتبارات شهرداری بویین زهرا هزینه شده است.

زمین اسکیت شهر بویین زهرا نیز با ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار به بهره برداری رسید.

آبشار زیبای بوستان امام علی(ع) از دیگر طرحهایی بود که با حضور استاندار قزوین بهره برداری از آن آغاز شد.

همچنین سالن ورزشی امام علی (ع) در شهرستان بویین زهرا با ۴۵۰ متر مساحت افتتاح شد.

برای اجرای این طرح ها بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال اعتبار از سوی شهرداری بویین زهرا هزینه شده است.