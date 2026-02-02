رحمان فیض‌قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به رویکرد جدید بخش باغبانی استان کرمانشاه، اظهار کرد: توسعه نخیلات به‌عنوان یکی از برنامه‌های اولویت‌دار سازمان جهاد کشاورزی استان در دستور کار قرار گرفته و در سال جاری شاهد گسترش سطح نخلستان‌ها بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هکتار بوده‌ایم.

وی با بیان اینکه این روند در سال‌های آینده با شتاب بیشتری دنبال خواهد شد، افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود طی بازه زمانی دو تا سه سال آینده، بین دو تا سه هزار هکتار به سطح زیرکشت نخیلات استان افزوده شود.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به وضعیت موجود نخلستان‌ها، تصریح کرد: در حال حاضر سطح نخیلات استان حدود هزار هکتار برآورد می‌شود و اجرای کامل این برنامه می‌تواند سطح نخلستان‌های کرمانشاه را به سه تا چهار برابر میزان فعلی افزایش دهد.

فیض‌قربانی با تشریح مناطق هدف این طرح، گفت: توسعه نخیلات به‌صورت عمده در شهرستان قصرشیرین برنامه‌ریزی شده و در کنار آن، به‌صورت محدودتر در منطقه سومار نیز طرح‌های توسعه‌ای در حال اجرا و پیش‌بینی است.

وی تأکید کرد: شرایط اقلیمی مناسب، دسترسی به منابع آب و ظرفیت‌های بالقوه مناطق مرزی، زمینه مناسبی برای توسعه نخلستان‌ها فراهم کرده و این موضوع می‌تواند نقش مهمی در افزایش تولید، تنوع محصولات باغی و ایجاد اشتغال پایدار در استان داشته باشد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در پایان گفت: توسعه نخیلات علاوه بر تقویت بخش کشاورزی، می‌تواند به بهبود معیشت بهره‌برداران، رونق اقتصادی مناطق هدف و افزایش ارزش افزوده محصولات باغی استان منجر شود.