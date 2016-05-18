بهناز مهدی‌خواه کارگردان نمایش «خیمه قمر خانوم» که از ۲۷ اردیبهشت ماه اجرای عمومی خود را در تالار هنر آغاز کرده است به خبرنگار مهر گفت: این نمایش در حوزه آثار نمایشی سنتی - عروسکی قرار دارد و ۱۴ سال سابقه من در زمینه نمایش خیمه شب بازی و نمایش سنتی ایرانی باعث شد به اجرای این نمایش علاقمند باشم.

وی ادامه داد: «خیمه قمر خانوم» نوشته امیر مشهدی عباس است و تلفیقی از نمایش خیمه شب بازی با نمایش و قصه ای مدرن محسوب می شود. یکی دیگر از دلایلی که تصمیم به اجرای این اثر گرفتم این بود که مخاطبان کودک و نوجوان ما باید با نمایش های سنتی ایرانی آشنا شوند درحالی که آنها با این نوع آثار بسیار بیگانه هستند. این نمایش با فضایی جذاب و فانتزی روی کودکان و نوجوانان تاثیر می گذارد و با تلفیق قصه ای امروزی با نمایش سنتی آنها را با تئاتر سنتی ایران آشنا می کند.

این کارگردان تئاتر یادآور شد: همیشه یکی از ایراداتی که به نمایش سنتی می گیرند این است که دیگر دوره این نوع آثار به سر آمده و دیگر نمی توانند با مخاطبان ارتباط برقرار کنند یا اینکه این نمایش ها بیشتر مناسب بزرگترها هستند اما من با اجرای این نمایش دوست داشتم ثابت کنم که این نظرات درست نیست و نمایش سنتی هنوز هم می تواند تاثیرگذار باشد. این نمایش، اثری موزیکال و خیمه شب بازی است و در سال ۹۴ برنده جایزه بهترین بازیگری مرد، طراحی صحنه، نویسندگی و کارگردانی از جشنواره تئاتر شهر شده است و ما شاهد بازخورد خوبی در اجرای جشنواره بودیم که همین استقبال ما را به استقبال از اجرای عمومی نمایش امیدوار کرد.

وی درباره داستان این اثر نمایشی توضیح داد: این نمایش داستان عماد پسر مرشد فقیدی است که به دنبال قمرخانوم زنی که ۱۰ سال پیش همراه با پدرش به اجرای نمایش خیمه شب بازی می پرداخته، می گردد. بعد از جستجوی زیاد، عماد متوجه می شود که خانه قمر خانوم را کوبیده اند و به جایش یک آپارتمان ۲ طبقه ساخته اند. وی بعد از پیدا کردن قمر خانوم متوجه می شود که عروسک ها و قمر خانوم او را به یاد نمی آورند. عماد تلاش می کند دوباره خیمه شب بازی را احیا کند و بشود مرشد خیمه قمر خانوم اما او بعضی از ویژگی های یک مرشد مثل داشتن سبیل و جذبه را ندارد.

مهدی خواه در پایان صحبت‌هایش بیان کرد: این نمایش تنها خیمه شب بازی نیست بلکه عروسک های دیگری هم در کنار بازیگران زنده در کار حضور دارند. اتفاق فانتزی که در این نمایش می افتد این است که هر بازیگری وارد خانه قمرخانوم می شود تبدیل به عروسک می شود. تنوع و تلفیق این شیوه برای بچه ها جذاب است چون گاهی عروسک ها از داخل خانه با بازیگرانی که بیرون هستند، صحبت می کنند.

نمایش «خیمه قمر خانوم» به کارگردانی بهناز مهدی خواه و نويسندگی امير مشهدی عباس از ۲۷ اردیبهشت ساعت ۱۸ در تالار هنر به صحنه رفته است. در این نمایش امیرحسین انصافی، حميدرضا حسینعلی، بهناز مهدی خواه به ایفای نقش می پردازند.

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از طراح صحنه: امیر مشهدی عباس، طراح عروسک: بهناز مهدی خواه، ساخت عروسک: بهناز مهدی خواه، فاطمه عباسی، شاعر: آزاده فرهنگیان، دستیار کارگردان: فاطمه عباسی، مدیر صحنه:حمیدرضا گودرزی، منشی صحنه: ریحانه بخشایی، ساخت دكور: مهرداد باقری، مدیر روابط عمومی: فرید حسینی، تبلیغات مجازی: علیرضا حسینی، مشاور رسانه ای: آیدا اورنگ، دستیار روابط عمومی: سونیا کثیری، عکاس: ساینا قادری، سمیرا انصافی.