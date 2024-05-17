خسته از جنگ غزه/ خانواده سربازان اسرائیلی دست به تظاهرات زدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی از برگزاری تظاهرات خانواده‌های نظامیان و سربازان ارتش اسرائیل علیه ادامه جنگ غزه خبر داد.

به نظر می‌رسد که خانواده‌های سربازان و نظامیان بسیار نگران سرنوشت سربازان در جنگ غزه هستند، چون مادر یک سرباز گفته است: «خانواده های بیش از هزار سرباز متوجه شدند که فرزندانشان بدون هیچ برنامه‌ای صرفاً در حال قربانی شدن هستند.»

یک معترض نیز در این راهپیمایی گفت: «متوجه شدیم که هیچ استراتژی، هیچ برنامه‌ای وجود ندارد و سربازان در حال از دست دادن اعتماد به فرماندهان هستند.»

گفته شده است که خانواده‌های سربازان خواستار پایان دادن به جنگ غزه شدند و خطاب به هالیوی، وزیر جنگ گفتند که عملیات رفح تله مرگ برای فرزندانشان است.

ساعاتی پیش نیز ارتش رژیم صهیونیستی از هلاکت یکی از نظامیان خود در درگیری‌های شمال غزه خبر داد. بر اساس این گزارش، نظامی مذکور از عناصر یگان ویژه چتربازان رژیم صهیونیستی بوده که در شمال غزه مستقر بوده است.

روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت امروز به نقل از نظامیان ارتش اشغالگر صهیونیستی در جبالیا اعلام کرد که ارتش این رژیم با مقاومت سرسختانه‌ای مواجه شده و درگیری‌های جبالیا، شدیدترین درگیری‌ها از ۷ اکتبر تاکنون است.

در همین رابطه گردان‌های ناصر صلاح الدین اعلام کرد که این گردان‌ها در عملیات مشترک با گردان‌های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی شهرک صهیونیستی سدیروت را با موشک‌های ۱۰۷ میلیمتری هدف قرار دادند.

این گردان‌ها همچنین از حمله موشکی به مراکز فرماندهی و کنترل دشمن صهیونیستی در شرق رفح خبر داده و تاکید کردند که در این حمله تعدادی از نیروهای دشمن مستقیماً هدف قرار گرفته‌اند.

خبرگزار فلسطینی شهاب همچنین از درگیری‌های گسترده بین گروه‌های مقاومت و اشغالگران صهیونیست در غرب شهرک الزهرا و اطراف منطقه نتساریم در شمال اردوگاه النصیرات در مرکز غزه خبر داد.

گردان‌های قدس همچنین اعلام کرد که تعدادی راکت ۶۰ میلیمتری ضد تجمع انسانی و زرهی صهیونیست‌ها در منطقه برج الطنانی در شرق اردوگاه جبالیا شلیک کرده است. رژیم صهیونیستی هنوز آمار رسمی از تلفات نیروهای خود در درگیری‌های امروز منتشر نکرده است.

گردان‌های شهید عزالدین قسام نیز ظهر امروز طی بیانیه‌ای اعلام کرد که مبارزانش با هدف قرار دادن یک نفربر با راکت یاسین ۱۰۵ و حمله سنگین به نظامیان صهیونیست با تیربار BKC، برخی از آنها را به هلاکت رسانده و برخی دیگر را زخمی کردند.

در بیانیه قسام شاخه نظامی جنبش حماس آمده است: در نتیجه این عملیات، خطوط امداد دشمن قطع و دشمن مجبور شد چند بار این خطوط را تغییر دهد.

گردان‌های قسام در بیانیه دیگری از نفوذ مبارزانش به پشت خطوط دشمن صهیونیست در شرق اردوگاه جبالیا خبر داد.

قسام تاکید کرد: مبارزان پس از نفوذ به این نقطه یک دستگاه تانک را که یک نظامی اسرائیلی بر روی آن قرار داشت، و همچنین یک نفربر را با راکت ضد زره یاسین ۱۰۵ هدف قرار دادند.

قسام همچنین اعلام کرد که با عملیات بمبگذاری از قبل، نیروهایش دهانه یک تونل را زیر یک دستگاه نفربر دشمن صهیونیست منفجر کردند.