به گزارش خبرنگار مهر، فریدون الله‌یاری شامگاه سه شنبه در مراسم روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی به همراه تجلیل از خادمان میراث فرهنگی استان اصفهان در کاخ تاریخی چهلستون برگزار شد، اظهار داشت: میراث‌فرهنگی کشور ما از ارزش بسیار ویژه‌ای برخوردار است و سند هویت، شناسنامه ملت و مهم‌ترین پشتوانه تاریخی ما مبتنی بر تجربیات بسی ارزشمند است که شناخت آن در ژرف‌اندیشی و عملکرد عاقلانه امروز ما تاثیرگذار است.

وی با بیان اینکه میراث‌فرهنگی ظرفیت عظیم اقتصادی برای کشور ما محسوب می‌شود، ابراز داشت: کشور ما از جاذبه‌ها و ظرفیت‌های مهمی در حوزه صنعت گردشگری برخوردار است اما میراث فرهنگی همیشه از امتیازات و سرمایه‌های مهم ما محسوب می‌شود که به واسطه آن می‌توان از دیگر ظرفیت‌های صنعت گردشگری نیز بهره گرفت.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان با بیان اینکه ارتقای ساختاری و سازمانی میراث فرهنگی را مدنظر داریم، ابراز داشت: تا امروز تنها دو اداره میراث فرهنگی در شهرستان‌های استان داشتیم و اداره استان در همه شهرستان‌ها دیگر وظایف خود را به اجرا می‌گذاشت که فاصله ما تا برخی از این شهرستا‌ن‌ها ۴۵۰ کیلومتر است.

دریافت مجوز تاسیس ۱۲ اداره میراث فرهنگی جدید در استان

وی ادامه داد: اکنون مجوز تأسیس ۱۲ اداره جدید میراث فرهنگی در استان اخذ شده است که تحول ساختاری مهمی در میراث‌فرهنگی استان است و اداره میراث فرهنگی اردستان نیز در هفته گذشته افتتاح شد.

الله‌یاری با اشاره به اینکه ۹ پایگاه ملی میراث فرهنگی در استان داریم، بیان داشت: برخی از این پایگاه‌ها تنزل درجه یافته بود که بار دیگر با تلاش میراث فرهنگی جایگاه ملی خود را به دست آورده است و پایگاه‌های جدیدی نیز شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه از یک هزار و ۸۰۰ اثر تاریخی یک هزار و ۷۳۱ بنای تاریخی، ۵۴ مورد در فهرست آثار ناملموس و مابقی به عنوان اثر طبیعی در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، تاکید کرد: ۷۴ اثر آماده برای ثبت در فهرست آثار ملی داریم که در ۲۴ مورد شماره ثبت از تهران ابلاغ شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان با اشاره به اینکه همچنین چهار اثر از اصفهان در فهرست جهانی به عنوان آثار ملموس و دو اثر نیز به عنوان آثار ناملموس ثبت جهانی شده است، اظهار داشت: با توجه به پیگیری‌های انجام شده به زودی و در سال جاری سه قنات اصفهان نیز در فهرست یونسکو به ثبت جهانی می‌رسد.