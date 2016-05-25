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۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۰۵

معاون رئیس قوه قضاییه:

سامانه ابلاغ الکترونیکی جایگزین سیستم پستی می شود

سامانه ابلاغ الکترونیکی جایگزین سیستم پستی می شود

مشهد-معاون رئیس قوه قضائیه از بهره‌برداری طرح ابلاغ الکترونیکی در تیرماه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید شهریاری ظهر چهارشنبه در گردهمایی دو روزه روسای كل و معاونان آمار و فناوری اطلاعات دادگستری سراسر كشور، با اشاره به مسائل راهبردی قوه قضاییه اظهار کرد: با توجه به مشکلات سیستم سنتی و ارسال دستی اوراق و ابلاغ ها، به سمت الکترونیکی شدن سامانه رفتیم.

معاون رئیس قوه قضائیه اضافه کرد: تا كنون سامانه ثنا، سامانه مدیریت الكترونیك و پرونده های قضایی اجرا شده است.

وی با تاکید بر نقش الکترونیکی شدن ابلاغ ها در چابک سازی سازمان افزود: با راه اندازی این سیستم علاوه بر کاهش هزینه ها، جلوی سوء استفاده های احتمالی نیز گرفته شده و در تسریع روند دادرسی نیز تاثیرگذار است.

شهریاری در تشریح روند کار با سامانه ثنا تصریح کرد: کسانی که با دادگستری کار حقوقی دارند باید ابتدا در این سامانه ثبت نام کرده سپس برای احراز صلاحیت به یکی از دفاتر الکترونیک یا مراجع قضایی مراجعه کنند.

معاون رئیس قوه قضاییه بیان کرد: البته هنوز بخشی از فعالیت های دادگستری توسط سیستم پست و طبق رویه قبلی انجام می شود .

کد مطلب 3667897

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