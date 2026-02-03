تشریح تمهیدات مدیریت بحران تهران برای جشن نیمه شعبان

به گزارش خبرگزاری مهر، صمیم مرادی روزبهانی معاون آمادگی و عملیات سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران اظهار کرد: مراسم نیمه شعبان فردا -چهارشنبه ۱۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۴- از ساعت ۱۴ الی ۱۹ در خیابان کریمخان حدفاصل میدان هفت تیر تا میدان ولیعصر (عج) برگزار می‌شود. بر همین اساس، تمهیدات مدیریت بحران برای برگزاری هرچه بهتر مراسم در نظر گرفته شده است.

به گفته وی، برگزاری ایمن مراسم و پیشگیری از بروز حوادث احتمالی، بسترسازی مناسب جهت ایجاد فرماندهی واحد و هماهنگی و پشتیبانی از نیروهای مستقر دستگاه‌های تخصصی در حوزه ایمنی و مدیریت بحران و رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی، ایمنی در تمام امور از جمله اهداف مدیریت بحران در این برنامه است.

روزبهانی همچنین اعلام کرد: خودروی فرماندهی عملیات اضطراری در میدان ولیعصر مستقر خواهد شد. مرکز هماهنگی فرماندهی عملیات اضطراری (EOC) سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران یک ساعت قبل از آغاز مراسم فعالیت رصد خود را آغاز خواهد کرد.

معاون آمادگی و عملیات سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران افزود: کلیه امکانات ادارات مدیریت بحران و پدافند غیرعامل مناطق ۶ ، ۲ ، ۷ و ۱۱ جهت برگزاری اجتماع نیمه شعبان آماده خواهد بود. براین اساس دبیرخانه ایمنی، سلامت و محیط زیست (HSE) این مناطق در این مراسم به بررسی عدم مغایرت‌ها و رفع ناایمنی‌ها خواهد پرداخت.

روزبهانی ادامه داد: بازدید میدانی از مسیر پیش از مراسم، تدوین و ابلاغ دستورالعمل HSE برای برپایی موکب‌ها، استیج‌ها و سازه‌های موقت در طول برگزاری مراسم و هماهنگی حضور نمایندگان و کارشناسان دبیرخانه HSE شهرداری تهران جهت ارزیابی، از دیگر اقدامات سازمان مدیریت بحران تهران است.

وی گفت: همچنین ۷ غرفه گمشدگان با حضور نیروهای داوطلب واکنش اضطراری محلات (دوام) مناطق ۶ ، ۲ ، ۷ و ۱۱ نامبرده برپا خواهد شد که نسبت به بازگردانی گمشدگان به حاضران در مراسم اقدام خواهد کرد.