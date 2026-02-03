به گزارش خبرنگار مهر، مهراب فرجی عصر سه شنبه در آیین افتتاح ۵۳ پروژه بخش کشاورزی استان مازندران با اشاره به جایگاه راهبردی صنعت طیور در کشور، این بخش را «اورژانس دوم کشور» توصیف کرد و گفت: صنعت طیور حتی در سخت‌ترین شرایط اقتصادی و بحرانی، بدون وقفه به تولید ادامه داده و نقش مهمی در پایداری امنیت غذایی ایفا کرده است.

وی با اشاره به فشارهای واردشده به تولیدکنندگان پس از برخی تصمیمات اقتصادی، افزود: این دغدغه‌ها برای ما کاملاً قابل درک است و تلاش کرده‌ایم با اتخاذ تصمیمات ملی و استفاده از تمام ظرفیت‌ها، مسیر تولید را برای فعالان این صنعت هموار کنیم.

فرجی با تأکید بر ماهیت ملی پروژه‌های افتتاح‌شده تصریح کرد: حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون قطعه جوجه در کشور تولید می‌شود که نزدیک به ۶۰ درصد آن متعلق به سه استان شمالی است و این تولیدات به سراسر کشور، حتی مناطق دوردست مانند سیستان و بلوچستان، ارسال می‌شود.

مدیرکل دفتر طیور وزارت جهاد کشاورزی در ادامه از نهایی شدن مصوبه صادراتی این بخش خبر داد و گفت: با اخذ مجوز از شورای قیمت‌گذاری و سیاست‌های حمایتی، صادرات جوجه یک‌روزه گوشتی و تخم‌مرغ نطفه‌دار به تمامی کشورهای منطقه امکان‌پذیر شده است.

وی افزود: هماهنگی‌های لازم با وزارت امور خارجه انجام شده و جمهوری اسلامی ایران از سال آینده آمادگی دارد در قالب قراردادهای سالانه، ماهانه و حتی هفتگی، نیاز کشورهای متقاضی منطقه را در حوزه جوجه یک‌روزه تأمین کند.