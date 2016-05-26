جمعه؛ نخستین اکران فیلم مایا/داستان تراژیک انقراض ببر مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی رحیمی خواص مجری طرح، نویسنده و کارگردان فیلم مایا با اعلام این مطلب اظهار داشت: این اولین بار در کشور است که یک ببر نقش اصلی فیلم را در کنار بازیگران شناخته شده ایرانی بازی می کند.

به گفته این کارگردان جوان ورامینی، ببر مازندران شصت سال پیش منقرض شد و اکنون داشتن آن برای ما ایرانی ها آرزویی محال است و من امیدوارم بعد از دیدن این فیلم و با عبرت گرفتن از این اتفاق تلخ، همه مردم به جلوگیری از انقراض گونه های دیگر جانوری از جمله یوزپلنگ آسیایی کمک کنند.

مجری طرح، نویسنده و کارگردان فیلم سینمایی مایا ادامه داد: درواقع هدف اصلی ما که بصورت غیرمستقیم هم به سراغ آن رفتیم، بیان اهمیت حفاظت از یوزپلنگ آسیایی برای میهن عزیزمان است.

هادی رحیمی خواص افزود: این فیلم بدون استفاده از جلوه های ویژه و در فضایی کاملا واقعی و در دل طبیعت بکر میانکاله که زیستگاه واقعی آخرین ببر مازنداران بوده، فیلمبرداری شده است.

وی از حمایت و مساعدت سازمان حفاظت محیط زیست و تلاش و همکاری تمامی عوامل این پروژه علی الخصوص داریوش بابائیان و موسسه فرهنگی هنری شکوفا فیلم بعنوان تهیه کننده این فیلم قدردانی کرد.

مجری طرح ، نویسنده و کارگردان فیلم سینمایی مایا همچنین از تمام بازیگران فیلم همچون مهران رجبی و سیاوش خیرابی و ... که برای گرفتن پر خطر ترین پلانها نهایت همکاری را داشتند ، به ویژه از صبوری و شجاعت خانم نفیسه روشن در زمان پیش تولید چندین ماهه و جلسات متعدد تمرینی و اصلی با ببر در فضا های باغ وحش و حتی بیرون آن تقدیر کرد و از محسن طیرانی مشاور پروژه و مربی اصلی مایا که ببر را برای بازی در این فیلم آماده کرد نیز تشکر کرد تا کارگردان بتواند از این ببر بعنوان بازیگر اصلی فیلم بازی قابل قبولی بگیرد.

به گفته هادی رحیمی خواص، فیلم سینمایی مایا از آخرین کارهای زنده یاد ولی الله مومنی بود .

وی توضیح داد که فیلمبرداری پروژه مایا در استانهای مازندران، تهران و شهرستان ورامین در سکوت خبری در سال گذشته انجام شده است.

گفتنی است، مایا هشتمین فیلم بلند هادی رحیمی خواص بعد از حج پاکان، خواستن، نان شب، کلاه تو کلاه، دوگانه بوی خوش یار و عطر خوش یار و همچنین گاهی می شود به حساب می آید است.