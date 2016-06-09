پروژه آب شهدای گمنام شاهرود افتتاح می شود/ آبرسانی به ۲۷ روستا

به گزارش خبرنگار مهر، منصور کشاورزیان ظهر پنج شنبه در نشست شورای اداری شاهرود، به میزبانی فرمانداری ویژه این شهرستان، درباره طرح ویژه آبفار استان سمنان برای شهرستان شاهرود، بیان داشت: یکی از مهمترین طرح های موجود در سیستم آبفاری استان، برای شاهرود آبرسانی شهدای گمنام در بخش بسطام است که می تواند ۲۳روستا را آبرسانی کند، این طرح از سال ۸۴ آغاز شده و به دلیل طولانی شدن پروسه زمان ساخت و جمع آوری بخش های انجام شده، همچنان معطل باقی مانده است که خوشبختانه مشکلات این طرح رو به اتمام است و این طرح آبرسانی در شهریورماه سال۹۵ افتتاح خواهد شد.

وی افزود: این طرح در بدو عملیاتی شدن با مشکلات عدیده ای روبرو بود که پراکندگی اجرای طرح به دلیل کمبود اعتبار و فرسودگی اتصالات پس از ۱۰سال از تاریخ کلنگ زنی از جمله مشکلات آنها بود لذا طرح آبرسانی شهدای گمنام شاهرود نیازمند بازنگری در طرح ها و بخش های مختلف بود که در این بازنگری سعی شد تا از اعتبارات ملی برای تکمیل طرح بهره گرفته شود با این وجود امیدواری این طرح مهم در شهریورماه سال جاری به بهره برداری برسد تا نیاز آبی بخشی از روستاها رفع شود.

بهره مندی ۷۰ درصد روستاهای شاهرود از آب شرب لوله کشی

مدیرآبفار استان سمنان ضمن اشاره به بهره مندی ۶۰درصدی روستاهای شاهرود از نعمت آب در سال های اخیر، گفت: خوشبختانه این میزان امروز به۷۰درصد رسیده و هرچند با میزان۹۰درصد مطلوب همچنان فاصله داریم، اما اقدامات خوبی در زمینه مصارف روستایی شکل گرفته است.

کشاورزیان درباره طرح های انجام گرفته برای آبرسانی به روستاهای طرود، ستوه و بیدستان نیز توضیح داد: خوشبختانه در سال های اخیر اقدامات خوبی در بخش طرود انجام شده که حفاری چاه در سنوات گذشته برای طرود از جمله این موارد بود لذا در سال های اخیر، با قول مساعد مسئولان این طرح های آبرسانی به بهره برداری رسیده و اگر چه امروز این طرح ها نقایصی را به همراه دارند ولی خوشبختانه اعتبارات مناسبی برای این بخش از سوی صندوق ذخیره ملی دریافت شده است.

وی افزود: در سال های گذشته بیش از ۳۵روستای شاهرود با تانکر آبرسانی می شدند که خوشبختانه بسیاری از این روستای امروز از لیست تردد تانکرهای آبی حذف شده اند اما با این حال مجموعه مدیریت آبفار استان سمنان سعی کرده تا با قدرت بخشیدن به اداره بخش بیارجمند و تجهیز ماشین آلات و تانکر این اداره و نیروی کار، مشکلات آبرسانی سیار به برخی از روستاهای بیارجمند را به حداقل برساند لذا مجموع این عوامل باعث شده تا شعاع خدمات رسانی تانکر سیار آبفار که پیش از این ۱۷۰کیلومتر بود، امروز به ۶۰کیلومتر کاهش پیدا کند اما در مجموع، استراتژی تامین آب بیارجمند همچنین با چالش روبرو است و ما آمادگی داریم تا زمانی که مسئولان آب منطقه ای، منابع آبی پایداری را برای این بخش معرفی کنند، عملیات انتقال آن را بر عهده بگیریم.

۴۰درصد مشکل آبرسانی به روستای ابر رفع شد

مدیرآب و فاضلاب روستایی استان سمنان در باره رفع مشکل آب شرب روستای هدف گردشگری ابر هم گفت: خوشبختانه با اقداماتی که آبفای استان در غالب طرح مدیریت مصرف و بهره برداری صورت داده، شاهد رفع ۴۰درصدی مشکل آب این روستار هستیم.

کشاورزیان بیان داشت: همچنین برطرف کردن مشکلات آبرسانی به شهرک روستای میغان از جمله دیگر اقدامات آبفار استان سمنان است که خوشبختانه در سال جاری روستای میغان نیز تا حد قابل توجهی از آب شرب برخوردار شده چرا که وضعیت آب شرب در شهرک و کوچه میانه این روستا بسیار ناگوار بود و امروز اصلاح شکبه برخی از کوچه های این روستا انجام شده است همچنین باید گفت خوشبختانه با همه کاستی های اعتباری و منابع آبی، ثبات نسبی در تامین آب روستاهای بخش بسطام وجود دارد و مردم نیز با همه مشکلات موجود، رضایت نسبی از عملکرد آب و فاضلاب روستایی استان دارند.

وی درباره رفع مشکل آب شرب روستای امیریه، مورد تاکید فرماندار شاهرود نیز افزود: مشکل نداشتن آب شرب در برخی واحدهای مسکونی این روستا به دلیل آن است که بسیاری از سکنه بدون داشتن مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی منزل مسکونی ساخته اند و در این بین تا نامه تغییر کاربری از جهاد کشاورزی را به آبفار ابلاغ نکنند، ما نمی توانیم قانونا برای تامین آب مورد نیاز آنها اقدام کنیم.