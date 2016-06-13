آرزوهای روحانی کمپ نورد

شبکه افق نوشت: ششمین برنامه «ماه ‌نشان»، شب گذشته میزبان حجت‌الاسلام والمسلمین علی احدی روحانی جهادی مبارزه با اعتیاد، دبیر کمیته مشترک ستاد مبارزه با مواد مخدر، ابوالفضل داوود‌آبادی و داوود محبعلی مدیر مرکز ترک اعتیاد و همچنین محمدرضا هاشمی کارگردان و محمدحسین هاشمی تهیه کننده مستند «سفیران هدایت» بود.

حجت‌الاسلام علی احدی در ابتدای سخنان خود در خصوص ورود به این عرصه گفت: از پنج سال پیش با ورود به این عرصه، فعالیت‌های جهادی و دینی خود را آغاز کردم و برای رفتن به مراکز ترک اعتیاد تا به حال از هیچ ارگان و سازمانی هزینه‌ای دریافت نکرده ام و این اقدام کاملا به صورت جهادی انجام شده است.

وی با بیان اینکه با ورود به مراکز بهبودی انواع و اقسام بیماری‌هایی که معتادین در پارک ها و خیابان ها با آن مواجه بودند، تهدیدکننده است اظهار کرد: در این راستا حفظ سلامتی، از خودگذشتگی و صبوری مبنای اصلی کار قرار می‌گیرد.

احدی اضافه کرد: با برنامه‌ریزی انجام شده به ۲۰۰ نفر از مسئولان فرهنگی آموزش‌های لازم در این زمینه داده شد تا با حضور در مراکز بهبودی به ارائه مشاوره‌های خانوادگی و فردی بپردازند، این اقدام حرکت جهادگونه‌ای است که با هیچ عقل و منطقی سازگار نیست و می توان گفت یک کار دلی و عاشقانه است که تنها عزم و اراده‌ای بالا می‌خواهد.

وی در رابطه با لزوم حضور روحانیان در مراکز ترک اعتیاد عنوان کرد: عقیده دارم حضور روحانیت در کمپ های ترک اعتیاد به این دلیل مهم است که درمان اعتیاد کار روحانیت بوده و شیوه‌های درمانی اعتیاد یک بحث مهم دینی، اعتقادی و معنوی به شمار می رود و ما در این زمینه کوتاه آمده‌ایم و دیر به فکر آن افتادیم در حالی که می‌توانستیم برای درمان اعتیاد حرف‌های بسیاری برای گفتن داشته باشیم.

دبیر کمیته مشترک ستاد مبارزه با مواد مخدر از ارائه طرح علمی، پزشکی و دینی بر اساس تعالیم اهل بیت در بحث ترک اعتیاد خبر داد و گفت: آرزویم این است که بتوانم این جریان را در کشور راه‌اندازی کنم و امیدوارم روزی درمان اعتیاد مردمی شود زیرا تا زمانی که مردم وارد این عرصه نشوند پیشرفتی در این حوزه صورت نمی‌گیرد.

احدی افزود: کودکی افراد می‌تواند شخصیت آنها را تشکیل دهد و فضا و شرایط برای اعتیاد ایجاد کند. بنابراین برخورد نادرست خانواده‌ها یکی از دلایل اعتیاد جوانان به مواد مخدر بوده که باید با آموزش‌های لازم ازسوی نهادهای فرهنگی، جامعه را آگاه و هدایت کرد.

وی تصریح کرد: پس از ورود به مراکز ترک اعتیاد، خود را با عنوان اینکه «من یک کمپ‌نورد» هستم معرفی می‌کردم و با بیان این جمله آنها با من دوست می شدند؛ حضور شخصیت‌های روحانی در کمپ تاثیرات بسیاری دارد زیرا آن چیزی که معتادین را آزرده می‌کند نوع نگاه مردم و جامعه است که باید به این مسئله دقت شود.

محبعلی: با کمک زنجیروار اعتیاد از کشور ریشه کن می‌شود

داوود محبعلی مدیر مرکز ترک اعتیاد در ادامه برنامه گفت: اعتیاد من از ۱۰ سالگی شروع شد و باورش برای همه اعضای خانواده ما سخت بود که به لطف خداوند حدود ۱۳ سالی است که از هرگونه مواد مخدری پاک هستم و امروز وظیفه شخصی هر کسی و همه مردم این است که زنجیروار به یکدیگر کمک کنیم.

وی افزود: کسانی که در کمپ ها حضور دارند بعد از آشنایی با حجت الاسلام احدی و شناخت او، بسیاری از مسائل از جمله مسائل شرعی، مالی ، خانوادگی و... خود را با این شخصیت روحانی در میان می گذارند و در جهت بهبود روابط کار و زندگی ارتباط برقرار می کنند.

در پایان این گفت‌وگوی صمیمی و ساده، هدیه‌ای از سوی تولیت آستان قدس رضوی به حجت‌الاسلام والمسلمین علی احدی روحانی جهادی مبارزه با اعتیاد و دبیر کمیته مشترک ستاد مبارزه با مواد مخدر تقدیم شد تا یک روز به عنوان خادم افتخاری حرم امام رضا (ع) حضور داشته باشند.