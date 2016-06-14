۳۱ فیلم متقاضی حضور در چهاردهمین جشنواره مقاومت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو انتشار فراخوان این دوره جشنواره مقاومت در دی‌ماه سال ۹۴ تا پایان مهلت تقویم زمانی اعلام شده دبیرخانه (۱۵ اردیبهشت) در مجموع ۳۱ عنوان فیلم سینمایی از تولیدات دو سال اخیر سینمای ایران متقاضی شرکت در جشنواره شدند و فرم پر کردند.

هیات انتخاب جشنواره چهاردهم مقاومت از میان فیلم‌های سینمایی متقاضی که این آثار براساس موضوعات پانزده‌گانه اعلام شده از سوی جشنواره آثار بخش مسابقه و خارج از مسابقه را انتخاب خواهند کرد.

اسامی ۳۱ فیلم متقاضی حضور و رقابت در چهاردهمین جشنواره فیلم مقاومت به این شرح می‌باشد: گزارش مریم، اسماعیل براری به تهیه‌کنندگی اسماعیل براری، مزار شریف، عبدالحسن برزیده به تهیه‌کنندگی منوچهر شاهسواری، تا آمدن احمد، صادق صادق دقیقی به تهیه‌کنندگی پروانه مرزبان، دلبری، سیدجلال اشکذری به تهیه‌کنندگی سیدمحمود رضوی، سیانور، بهروز شعیبی به تهیه‌کنندگی سیدمحمود رضوی، آوازهای سرزمین من، عباس رافعی به تهیه‌کنندگی امیرحسین شریفی، حكایت عاشقی، احمد رمضانزاده به تهیه‌کنندگی مسعود جعفری جوزانی و بنیاد سینمایی فارابی، پینوكیو و عامو سردار، سیدرضا صافی به تهیه‌کنندگی ناصر عنصری، ماهی سیاه کوچولو، مجید اسماعیلی به تهیه‌کنندگی محمدرضا شفیعی، جشن تولد، عباس لاجوردی به تهیه‌کنندگی مهدی فیوضی، اروند، پوریا آذربایجانی به تهیه‌کنندگی مهدی داوری، نفس، نرگس آبیار به تهیه‌کنندگی محمدحسین قاسمی، هیهات، هادی نائیجی، هادی مقدم دوست، روح‌اله حجازی و دانش اقباشاوی به تهیه‌کنندگی محمدرضا شفیعی، انیمیشن سینمایی ناسور، کیانوش دالوند به تهیه‌کنندگی محمدحسین قاسمی و داریوش دالوند، عین شین قاف، قاسم جعفری به تهیه‌کنندگی صدیقه صحت، بادیگارد، ابراهیم حاتمی‌کیا به تهیه‌کنندگی احسان محمدحسنی، شاید یک معجزه، کرامت پورشهسواری به تهیه‌کنندگی روح‌الله خوشکام، چهل مروارید، هادی حاجتمند به تهیه‌کنندگی ابراهیم اصغری، ایستاده در غبار، محمد حسین مهدویان به تهیه‌کنندگی حبیب‌الله والی‌نژاد، تا دور دست، حسین قاسمی جامی به تهیه‌کنندگی ناصر دهقان، پشت دروازه بهشت، علی نوری اسکوئی به تهیه‌کنندگی علی نوری اسکویی و بنیاد فرهنگی روایت، تگرگ و آفتاب، رضا کریمی به تهیه‌کنندگی رضا کریمی، بدون مرز، امیرحسین عسگری به تهیه‌کنندگی مجتبی امینی، عشقولانس، سیدمحسن ماهینی به تهیه‌کنندگی عبدالله باکیده، پری دریایی، امیر مسعود آقا باباییان به تهیه‌کنندگی محمدرضا عرب، فهرست مقدس، محمد همدانی به تهیه‌کنندگی محمد همدانی، فیلسوفهای احمق، سعید چاری به تهیه‌کنندگی سیدجواد هاشمی، شب لرزه، محمدرضا رحمانی به تهیه‌کنندگی سعید سعدی، یتیمخانه ایران، ابوالقاسم طالبی به تهیه‌کنندگی محمدرضا تخکشیان، ماه گرفتگی، سید مسعود اطیابی به تهیه‌کنندگی هادی انباردار، نبرد خلیج فارس ۲، فرهاد عظیما به تهیه‌کنندگی فرهاد عظیما.

در بخش مسابقه سینمای ایران پنج عنوان جایزه تخصصی به این ترتیب پیش‌بینی شده است: تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به همراه جایزه برای بهترین فیلم، تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به همراه جایزه برای بهترین کارگردانی، تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به همراه جایزه برای بهترین فیلمنامه، تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به همراه جایزه برای بهترین بازیگر، تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به همراه جایزه برای بهترین جلوه­ های ویژه.

شورای سیاست‌گذاری جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت به منظور حمایت و کمک به فیلم‌های سینمایی حوزه دفاع مقدس و مقاومت مصوب کرد از فیلم‌های سینمایی که به بخش مسابقه جشنواره راه پیدا کنند و برای اولین‌بار در جشنواره رونمایی شوند تا مبلغ دو میلیارد ریال در نمایش عمومی حمایت خواهد شد. حمایت دو میلیارد ریالی از اکران فیلم‌های سینمایی رونمایی شده در جشنواره بین‌المللی مقاومت در قالب خرید بلیت، اختصاص بیلبوردهای تبلیغاتی و حمایت از پخش تیزر فیلم مربوطه خواهد بود.