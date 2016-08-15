به گزارش خبرگزاری مهر، ۲۳۳ اثر در بخشهای مختلف مسابقه سینمای ایران چهاردهمین جشنواره بینالملل فیلم مقاومت رقابت میکنند که از میان بیش از ۱۴۰۰ اثر متقاضی حضور در این دوره جشنواره توسط هیاتهای انتخاب و ارزیابی برای رقابت در بخشهای مختلف شامل: فیلمهای سینمایی، آثار سینمایی ویدیویی، فیلمهای کوتاه، مستند، پویانمایی، سریال، نماهنگ، جلوهگاه نور و قلم طلایی پذیرفته شدند.
آمار تفکیکی آثار بخش مسابقه به این ترتیب است: ۲۷ اثر پویانمایی، ۱۴ اثر سینمایی-ویدیویی، ۱۲ سریال تلویزیونی، ۲۱ فیلم سینمایی، ۵ انیمیشن سینمایی، ۳۲ اثر کوتاه، ۵۵ اثر مستند، ۲۵ اثر نماهنگ، ۲۰ عنوان فیلمنامه کوتاه و سینمایی و ۲۲ اثر در بخش جلوهگاه نور ویژه پدران و مادران شهدا.
این آثار به لحاظ موضوع شناسی با موضوعاتی چون: نقش انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در احیای هویت ایرانی – اسلامی، تلاش مسلمانان در احیای هویت اصیل اسلامی برای مقابله با اسلام هراسی و ایران هراسی، نقش همبستگی و انسجام اسلامی در حمایت از مقاومت و بیداری اسلامی در منطقه و جهان، نقش اقتصاد مقاومتی در شکست تحریمهای اقتصادی و سیاسی دشمنان انقلاب اسلامی، تبیین اندیشه های امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، نقش جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا در حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، افشای نقش آمریکا، صهیونیسم و وهابیت در هتک حرمت مسلمانان و دیگر ادیان توحیدی، پرداختن به شهدای ترور و شهدای هستهای در راستای افشای چهره حقوق بشر آمریکایی، نقش بسیج در پیشرفت علمی، فرهنگی و سازندگی کشور، نقش مردم در مقابله با تروریسم، فتنه، فرقه گرایی و گروه های انحرافی و منافقین، نقش مردم غزه، لبنان، سوریه، عراق و یمن در مقابله با صهیونیسم و استکبار جهانی و اندیشههای تکفیری، نقش هالیوود در ترویج خشونت، تروریسم و فرقهسازی برای مقابله با ادیان توحیدی، نقش سبک زندگی ایرانی - اسلامی در مقابله با جنگ نرم و رسانه های استکباری، جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در سالم سازی جامعه به ویژه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و افشای فاجعه منا انتخاب شدند.
آمار ارائه شده فقط مربوط به سینمای ملی جشنواره است و به زودی عناوین و آمار نهایی بخش مسابقه بینالملل اعلام خواهد شد.
چهاردهمین جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت با شعار «تجلی گفتمان فرهنگی انقلاب اسلامی» به همت بنیاد فرهنگی روایت و انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس از ۲ تا ۹ مهرماه سال جاری در تهران برگزار میشود.
نظر شما