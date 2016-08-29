تجلیل از پنج هنرمند در جشنواره فیلم «مقاومت»

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای سیاستگذاری چهاردهمین جشنواره بینالمللی فیلم «مقاومت» در نظر دارد همچون ادوار پیشین بزرگداشت چهرههای موثر در حوزههای مختلف سینمای «مقاومت» را برپا کند.
عزیزالله حمیدنژاد، نادر طالبزاده، جعفر دهقان، محمدرضا شرفالدین و اصغر بختیاری پنج هنرمندی هستند که جشنواره «مقاومت» در نظر دارد در این دوره از آنها تجلیل کند.
پیشبینی این بخش با هدف تقدیر از چهرههای تاثیرگذار و ماندگار حوزه سینمای مقاومت، پاسداشت خدمات و خلاقیتهای اثرگذار و ارائه الگوهایی صحیح به علاقمندان این نوع سینما تعریف شده است.
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