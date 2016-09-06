آثار بخش جایزه «عماد مغنیه» اعلام شد/ داوری توسط خانواده شهدا

به گزارش خبرگزاری مهر، جایزه ویژه «عماد مغنیه» یکی از بخش‌های مسابقه سینمای بین‌الملل این رویداد سینمایی را تشکیل می‌دهد که قرار است جایزه آن در دوره چهاردهم به دلیل اهمیت و جایگاه شهدای مدافعان حرم به برترین اثر با این موضوع اهدا شود.

آثار بخش جایزه ویژه «عماد مغنیه» شامل ۲ فیلم سینمایی، ۲ فیلم کوتاه داستانی و ۱۶ فیلم مستند است. اسامی این آثار به شرح زیر است:

«جشن تولد» به کارگردانی عباس لاجوردی و تهیه‌کنندگی مهدی فیوضی/ سینمایی

«هیهات» به کارگردانی هادی نائیجی، هادی مقدم‌دوست،روح‌اله حجازی، دانش اقباشاوی و تهیه‌کنندگی محمدرضا شفیعی/ سینمایی

«ماه در خانه» به کارگردانی امیرعباس ربیعی و تهیه‌کنندگی محمدرضا شفاه/ کوتاه داستانی

«عروسک» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی هاشم مسعودی و مرتضی علیزاده/ کوتاه داستانی

«ایرانی‌های مرتد» به کارگردانی حمید عبداله‌زاده و تهیه‌کنندگی عرفان طالبی/ مستند

«سید ابراهیم» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی ساسان فلاح‌فر/ مستند

«برادران» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مهدی نقویان/ مستند

«پل» به کارگردانی امیرحسین نوروزی و تهیه‌کنندگی مرتضی شعبانی/ مستند

«مثلث مرگ» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مرتضی شعبانی/ مستند

«آغازی بر یک پایان» به کارگردانی سعید صادقی و تهیه‌کنندگی مرتضی شعبانی/ مستند

«نسل مسعود» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی سید مهدی میرحاجی/ مستند

«بی‌قرار» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی علی جیحونیان/ مستند

«روز هشتاد و چهارم» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مهدی عوض‌زاده/ مستند

«فرمانده جواد» و «خانواده مقاومت» به کارگردانی روح الله رفیعی و تهیه‌کنندگی مؤسسه فرهنگی روایت فتح/ مستند

«آن سوی دیوار» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی وحید چاووش/ مستند

«ققنوس» به کارگردانی جمشید بیات ترک و تهیه‌کنندگی محمدعلی فارسی/ مستند

«رد پای فرشته» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی ناصر نادری/ مستند

«فرمانده» به کارگردانی محمد هادی نعمت‌الهی و تهیه‌کنندگی شبکه افق/ مستند

«با مرگ زندگی» به کارگردانی وحید فراهانی و تهیه‌کنندگی سیدهاشم موسوی/ مستند

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش طی مراسمی در آئین اختتامیه جشنواره اهدا می‌شود.

داوری فیلم‌های سینمایی توسط خانواده شهدا

هیاتی ۱۰ نفره از خانواده شهدا، فیلم‌های سینمایی چهاردهمین جشنواره بین‌المللی مقاومت را داوری خواهند کرد.

علاوه بر داوری‌های تخصصی، امسال فیلم‌های سینمایی جشنواره توسط خانواده شهدا هم مورد ارزشیابی و داوری قرار خواهند گرفت.

این کار باعث می‌شود تا داوری آثار از چارچوب‌های متداول تخصصی صرف فراتر رود و با تمرکز بر نگاه صادقانه و محتوای آثار ارزشیابی شوند.

اسامی داوران جایزه «بهترین اثر از منظر خانواده شهدا» به شرح زیر است:

رحیم احمدی روشن (پدر شهید مصطفی احمدی روشن از شهدای هسته‌ای)

حسین عامریان، دانشجوی دکترا (فرزند بسیجی شهیدمحمدعلی عامریان و نوه بسیجی شهید محمد حسین افتخاری)

پروین سلیحی (همسر شهید دکتر دکتر لبافی‌نژاد) وی مدیر گروه زنان و خانواده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای انقلاب فرهنگی و یک دوره نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بوده است.

حجت‌الاسلام ولی‌الله لونی الیگودرزی (پدر شهید محمد لونی الیگودرزی) مدرس و استاد حوزه، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های علوم پزشکی لرستان و دانشگاه پردیس قم، عضو هیات رئیسه مجمع عمومی جامعه مدرسان حوزه‌های علمیه و نیز تحلیل‌گر مباحث اندیشه‌ای و مشاور در عرصه‌های تربیت و خانواده.

علی مدق (فرزند شهید منوچهر مدق از فرماندهان لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله)

فاطمه السادات مرقاتی خویی (فرزند شهید مهندس سید هادی مرقاتی خویی مسئول مهندسی رزمی سپاه خراسان)

کیوان پورمحمدتقی (فرزند شهید جابر پورمحمدتقی از لشکر ۶۴ ارومیه) تحصیل کرده رشته کارگردانی در مقطع کارشناسی ارشد

عاطفه بابانیا بازگیری (فرزند شهید علی‌محمد بابانیا بازگیری جانشین محور سه لشکر ۲۵ کربلا)

سلیمه رودکی (فرزند سردار شهید حاج عبدالله رودکی از فرماندهان نیروی دریایی سپاه) دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی

مرتضی امامی کوشا (فرزند شهید مهدی امامی کوشا پاسدار حفاظت انصار المهدی) دانشجوی دکتری مدیریت و مدرس دانشگاه

چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت به همت بنیاد فرهنگی روایت و انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس با شعار «تجلی گفتمان فرهنگی انقلاب اسلامی» از ۲ تا ۹ مهر ماه سالجاری در تهران، مناطق مختلف کشور و در قالب هفته فیلم در چند کشور جهان برگزار می شود.