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۲ تیر ۱۳۹۵، ۱۰:۴۲

موسی اسوار مترجم اشعار عربی مهمان «سفید» می‌شود

موسی اسوار مترجم اشعار عربی مهمان «سفید» می‌شود

مترجم مجموعه هاى شاعران عربی چون محمود درويش، نزار قبانى و آدونيس به برنامه «سفید» می آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسى اسوار مترجم و نويسنده نامى كشور امشب ۲ تیرماه مهمان برنامه «سفيد» شبکه آموزش خواهد بود.

برنامه «سفيد» امشب میزبان موسى اسوار مترجم مجموعه هاى منتخب از شاعران عرب همچون محمود درويش، نزار قبانى و آدونيس است تا درباره جریان شعر در کشورهای عربی و ترجمه این آثار در ایران صحبت کند.

 مهمترين اثر موسى اسوار ترجمه كتاب پژوهشى «تاريخ نقد ادبى» است.

موسی اسوار در این برنامه با موضوع بررسى ترجمه شعر عربى به گفتگو با رامين حيدرى فاروقى مى پردازد.

برنامه «سفید» به تهیه کنندگی سعید بشیری و داوود آجرلو هر شب ساعت ۲۳ از شبکه آموزش سیما به صورت زنده پخش خواهد شد.   

کد مطلب 3692553
محیا رضایی کلانتری

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