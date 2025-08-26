موسی اسوار درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی اسوار، ادیب، مترجم زبان عربی و عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی، متولد سوم مرداد ۱۳۳۲ بود و در پی دوره‌ای بیماری شامگاه گذشته دوشنبه سوم شهریور از دنیا رفت.

او ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ به عضویت پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی درآمد و مدیریت گروه ادبیات تطبیقی فرهنگستان را برعهده داشت‌.

«ماسه و کف و خدایان زمین»، «پیامبر و باغ پیامبر»، «عیسی پسر انسان»، «ستاره ها در دست»، «تا سبز شوم از عشق»، «کتاب تا هر وقت که برگردیم»، «از سرود باران تا مزامیر گل سرخ»، «اگر باران نیستی نازنین، درخت باش»، «سایه‌هایی بر پنجره»، «درخت نخل و همسایه‌ها»، «درخت‌ها و قتل مرزوق» و «ادبیات و تاریخ‌نگاری آن» از جمله آثاری است که از موسی اسوار منتشر شده است.

روابط عمومی فرهنگستان زبان و ادب فارسی نوشته است؛ «با دریغ و اندوه درگذشت استاد موسی اسوار، ادیب، مترجم و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی، را به آگاهی می‌رساند.

با تسلیت درگذشت این استاد فرهیخته، خبرهای مربوط به آیین تشییع و خاکسپاری ایشان در وبگاه و صفحه‌های رسمی فرهنگستان در فضای مجازی اطلاع‌رسانی خواهد شد.»