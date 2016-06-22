پرونده شلیک خمپاره سپاهانشهر تعیین تکلیف شد/افتتاح زندان نظامیان

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم مهرانفر پیش از ظهر چهارشنبه در نشستی با خبرنگاران که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد با اشاره به اینکه با توجه به دکترین حاکم بر نیروهای مسلح که شامل اسلامی بودن، ولایی بودن، مردمی بودن، نظم و انضباط درونی و اقتدار بیرونی میشود از اهمیت و درجات بالایی برخوردارند، اظهار داشت: از این رو به منظور حفظ اهمیت و جایگاه این نیروها که تثبیت کننده سه اصل امنیت، عدالت و آرامش هستند باید همه اقدامات پیشگیرانه در خصوص وقوع جرم و کناه در این نیروها مورد توجه باشد.

وی با بیان اینکه سازمان قضایی نیروهای مسلح وظیفه پیشگیری و رسیدگی به جرایم اتفاق افتاده در نیروهای مسلح را برعهده دارد، بیان داشت: از این رو سازمان قضایی نیروهای مسلح برای رسیدگی به امور قضایی خود در حوزه نیروهای مسلح عدالت خواهی، قانون‌مداری، تقویت سلسله مراتب فرماندهی و تکریم ارباب رجوع را در دستور کار خود دارد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان در ادامه با بیان اینکه به منظور حفظ شان نیروهای مسلح و همچنین جلوگیری از سوء استفاده دشمنان اعلام جزئیات پرونده‌های بررسی شده در سازمان قضایی نیروهای مسلح وجود ندارد، افزود: باید توجه داشت که سازمان قضایی نیروهای مسلح صلاحیت رسیدگی به جرایم خاص نظامی و انتظامی، جرایم افراد در حین انجام وظیفه، رسیدگی به جرم شریک و یا شرکای مجرم و رسیدگی به شکایات عموم مردم از نیروهای مسلح را دارد.

وی به موقعیت ویژه استان اصفهان در کشور با توجه به دارا بودن نیروهای مسلح اشاره کرد و گفت: در استان اصفهان ۲۵ یگان سپاه، ۱۲ یگان ارتش، ۱۲ یگان وزارت دفاع، چهار یگان نیروی انتظامی و دو سایت هسته‌ای مستقر است که از نظر کمیت و کیفیت بعد از تهران اصفهان رتبه دوم کشور را دارد.

مهرانفر در ادامه به تدوین چهار برنامه پنج ساله برای پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح استان اصفهان اشاره کرد و ابراز داشت: به همین منظور برنامه‌های آموزشی در دستور کار سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان قرار گرفته که در این میان در سال ۹۴ در مجموع ۱۰۶ هزار و ۴۱۳ نفر ساعت آموزش به نیروهای مسلح استان اصفهان ارائه شده است.

کاهش ۱۸.۵ درصدی جرایم نیروهای مسلح استان در سه ماهه امسال

وی با بیان اینکه بسیاری از نیروهای مسلح به صورت نا آگاهانه نسبت به ارتکاب جرم اقدام می‌کنند، ادامه داد: در سال ۹۵ نیز برنامه‌های آموزشی با قوت بیشتری ادامه خواهد یافت تا جرایم نیروهای مسلح را هر چند که کم است را به صفر برسانیم.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان در ادامه به کاهش ۲۲.۵ درصدی جرایم نیروهای مسلح استان اصفهان در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ اشاره کرد و افزود: همچنین باید توجه داشته باشیم که در سه ماه نخست سال جاری نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته میزان جرایم ۱۸.۵ درصد کاهش یافته است.

پرونده کشاورزان شرق بسته شد/تبرئه نیروی انتظامی از جنبه عمومی جرم

وی همچنین به بسته شدن پرونده کشاورزان شرق که در آن نیروی انتظامی محکوم به پردداخت دیه شش میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی شده بود اشاره کرد و بیان داشت: تمام دیه کشاورزان تا پایان سال جاری پرداخت شد ضمن اینکه نیروی انتظامی از جنبه عمومی جرم تبرئه شد.

مهرانفر افتتاح زندان نظامیان استان اصفهان در محل کانون اصلاح و تربیت جاده دولت آباد جنب تاکسیرانی اصفهان را نیز اقدامی در راستای حفظ شان نیروهای مسلح عنوان کرد و افزود: زندانیان نظامی استان به این محل انتقال یافته‌اند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه فرار از خدمت بیشترین جرایم نیروهای مسلح استان اصفهان را شامل می‌شود، اظهار داشت: در این راستا باید توجه داشته باشیم که افرادی که سابقه هشت سال به بالا فرار از خدمت دارند می‌توانند با مراجعه به نیروهای مسلح نسبت به خرید خدمت اقدام کنند.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان در خصوص پرونده شلیک خمپاره در پارک سپاهانشهر نیز گفت: حکم برای خاطیان این پرونده صادر شده ولی طبق قانون مجاز به اعلام حکم نیستیم.

وی اضافه کرد: عموم مردم جامعه می‌توانند در صورت ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهاد و یا اعلام جرم نیروهای مسلح با شماره‌های ۳۵۰۰۱۱۰، ۳۵۰۰۱۱۱۸،۳۵۰۰۱۱۱۹، ۳۶۲۰۱۸۶۰ الی ۶۸ و یا شماره تلفن همراه ۰۹۱۳۱۱۳۱۷۰۹ تماس حاصل فرمایند.