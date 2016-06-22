ارائه کتاب های آموزشی و شیوه نامه های فهم قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب های آموزشی و شیوه نامه های فهم قرآن در غرفه تدبر و فهم قرآن با محوریت «به سوی فهم قرآن» به منظور آشنایی انسان با زبان قرآن در نمایشگاه قرآن عرضه می شود.

همچنین انواع ترجمه های تحت الفظی و ترجمه پیشرفته منظوم قرآنی که سطح بندی شده است،در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم به بازدیدکنندگان معرفی می شود.

گفتنی است، غرفه تدبر و فهم قرآن در بخش مؤسسات و نهادهای قرآنی بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم قرار دارد.

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم از ٢٤ خرداد تا ٨ تیر مصادف با ٧ تا ٢٢ ماه رمضان به مدت ١٦ روز از ساعت ١٨ تا ٢٣:٣٠ واقع در مصلی تهران برگزار می شود.