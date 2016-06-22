به گزارش خبرنگار مهر، حمزه اعتماد صبح چهارشنبه در بازدید از اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دیر که به مناسبت سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی صورت گرفت، اظهار داشت: توجه به مسئله‌ فرهنگ، جهت‌ دهنده دیگر عرصه‌‌های توسعه‌ در جامعه اسلامی‌ است.

وی اضافه کرد: سازمان تبلیغات در راستای معرفی اسلام ناب‌ محمدی و اصول و ارزش‌های انقلاب ایران اسلامی بسیار خوب درخشیده و اقدام‌های ارزشمندی انجام داده است.

فرماندار دیر افزود: تبلیغ در کشور ما دارای ارزش والایی است و برخلاف کشورهای دیگر تبلیغ در ایران جایگاه ویژه‌ای دارد و همراه با اخلاق و رفتار سالم است که جا دارد از مبلغان حوزه دین تشکر و قدردانی کنیم.

اعتماد با بیان اینکه مبلغان دینی می‌بایست با علم و دانش روز مسلح شوند، گفت: مبلغان می‌توانند زمینه‌های وحدت و همدلی در کشور را بیش از پیش فراهم کنند و به مسائل مهم صرفه‌جویی در مصرف آب و برق و مقابله با پدیده شوم مواد مخدر از طریق منابر خود اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: هنر تبلیغ، بالاترین و ظریف‌ترین هنرها است که افزون بر به کارگیری عواطف، عقل و اندیشه را تحت تأثیر قرار می دهد. مقوله تبلیغات و اطلاع رسانی دینی از وظایف بسیار مهم در جامعه است که باید تلاش شود به نحو مطلوب و احسن انجام گیرد.

اعتماد با اشاره به وضعیت فرهنگی مطلوب شهرستان دیر اظهار داشت: در حال حاضر شاخص‌های فرهنگی شهرستان به همت نهاد های فرهنگی در وضعیت مطلوبی قرار دارد و امیدواریم با تعامل و انسجام نهادهای فرهنگی شهرستان بتوانیم در آینده این شاخص‌ها را ارتقاء دهیم.

مسئول فرهنگی تبلیغی تبلیغات اسلامی دیر نیز در این دیدار گفت: تبلیغات اسلامی دیر با بهره گیری از ۳۰۰ تشکل دینی و قرآنی همواره در مناسبت های ملی مذهبی نقش موثری ایفا می‌کند و با راه اندازی کانون مداحان و جمعیت بانوان فرهیخته، برنامه های فرهنگی شهرستان ارتقا داده است.

علی کلبی افزود: به مناسبت روز تبلیغ و اطلاع‌رسانی دینی در خانه های عالم روستاهای مغدان و شهنیا روحانی به صورت دراز مدت مستقر شد که با استقرار روحانی در روستاها بخشی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری مبنی بر کار فرهنگی در روستاها حل می‌شود.

کلبی هدف اصلی سازمان تبلیغات اسلامی را معرفی اندیشه تابناک اسلام به مردم و به ویژه جوانان برشمرد و گفت: از نماینده عالی دولت در شهرستان انتظار داریم که در سال جاری نسبت به واگذاری زمین و تخصیص اعتبار برای ساختمان اداری تبلیغات اسلامی دیر همت کنند.