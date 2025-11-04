نمایشگاه کتاب در بندر دیر گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی، عصر سه شنبه در آیین افتتاح نمایشگاه کتاب در شهر دیر، با گرامیداشت سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، یاد امام راحل (ره) و شهدای دانش آموز بر لزوم افزایش آگاهی نسل جوان از جنایات آمریکا از طریق مطالعه اسناد لانه جاسوسی تأکید کرد و اظهار کرد: دشمنی آمریکا با ایران قبل از انقلاب و از کودتای ۲۸ مرداد آغاز شده است.

وی با اشاره به مناسبت ۱۳ آبان، سالروز تبعید امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳ و روز دانش‌آموز و روز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا افزود: فتح لانه جاسوسی آمریکا پیروزی بزرگی برای ملت ایران بود.

حسینی با اشاره به توصیه مکرر مقام معظم رهبری، خواستار گنجاندن اسناد لانه جاسوسی به طور کامل در کتب درسی دانش‌آموزان شد تا نسل جوان با توطئه‌های کثیف آمریکا بیشتر آشنا شوند.

وی نقش کتاب را در کسب اطلاعات و ارتقاء معلومات جامعه تعیین کننده دانست و بیان کرد: نسل جوان از این نمایشگاه بازدید کرده و از کتاب‌های آن استفاده کنند.

امام جمعه دیر با اشاره به روز فرهنگی عمومی تاکید کرد: امیدواریم توفیق پاسداری از فرهنگ اسلامی داشته باشیم.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دیر نیز گفت: نمایشگاه کتاب بندر دیر با عنوان «برای ایران بخوانیم» گامی اساسی برای زمینه‌سازی آگاهی‌بخشی، خواندن و تعالی جامعه است.

غلامرضا شعرانی افزود: این رویداد فرهنگی که توسط انتشارات شنود برگزار شده تا ۱۲ آذرماه در نگارخانه شهر دیر میزبان علاقه‌مندان خواهد بود و در آن ۱۰ هزار جلد کتاب در قالب سه هزار عنوان عرضه شده است.

وی از توزیع ۴۰ هزار بن خرید کتاب از این نمایشگاه با تخفیف ۵۰ درصدی در سطح شهرستان خبر داد و عنوان کرد: کتاب نقشی کلیدی در توسعه عمومی دارد.

شعرانی با اشاره به فرارسیدن روز فرهنگ عمومی گفت: بی‌شک کتاب و کتابخوانی یکی از مؤلفه‌های فرهنگ عمومی است که در رشد و تعالی جامعه نقش به‌سزایی دارد.