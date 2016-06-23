نرم افزار موزه مجازی حضرت معصومه(س) رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نرم افزار موزه مجازی حضرت معصومه(س) در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم رونمایی شد.

حجت الاسلام و المسلمین سید محمد صادقی، مدیر کتابخانه و طرح تحول موزه آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) در گفت و گویی، گفت: نرم افزار موزه مجازی حضرت معصومه (س) شامل معرفی موزه حضرت معصومه(س)، معرفی مجازی ستارگان دفن شده در قبرستان نزدیک حرم حضرت معصومه(س) و موزه مجازی درس و عبرت با محوریت اشیاء موزه است.

حجت الاسلام و المسلمین صادقی، افزود: سه مشکل اساسی در موزه داری آستان مقدس حضرت معصومه(س) داشتیم؛ اول، عدم تعامل و برقراری ارتباط مردم با اشیای موزه حضرت معصومه(س)، دوم چگونگی انتقال اطلاعات موزه حضرت معصومه(س) به علاقمندان و سوم نبود ارتباط اشیای موزه با شخصیت فردی هر بازدیدکننده، که سعی کردیم با طراحی نرم افزار موزه مجازی حضرت معصومه (س) این مشکلات را رفع کنیم.

مدیر کتابخانه و طرح تحول موزه آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) تصریح کرد: گنجینه های بسیاری در آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) وجود دارد از جمله ستارگان حرم همان علما و بزرگان دین که در گذشته در قبرستان نزدیک حرم حضرت فاطمه معصومه(س) دفن شده اند و هیچ کس نام و نشانی از آنها نمی داند. سعی کردیم بیوگرافی از ستارگان حرم در این نرم افزار به مخاطب ارایه کنیم.

مسوول غرفه آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) در ادامه افزود: نرم افزار موزه مجازی حضرت معصومه(س) قابلیت جستجوی موضوعی، انتقال و قابلیت نصب بروی مویایل، تب لت و رایانه شخصی را دارد. همچنین در این نرم افزار ٢٩ جلد کتاب منتشر شده از ستارگان حرم آورده شده است.

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با شعار «به سوی فهم قرآن» از ٢٤ خرداد ماه تا ٨ تیر ماه مصادف با ٧ تا ٢٢ ماه مبارک رمضان به مدت ١٦ روز در مصلی بزرگ حضرت امام خمینی (ره) از ساعت ١٨ الی ٢٣:٣٠ برگزار می شود.