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۲۷ تیر ۱۳۹۵، ۱۹:۳۱

توسط جهانگیری صورت گرفت؛

ابلاغ مصوبه معافیت گمرکی فرش‌های صادراتی برگشتی

ابلاغ مصوبه معافیت گمرکی فرش‌های صادراتی برگشتی

معاون اول رئیس جمهور مصوبه جدید هیات وزیران درباره معافیت گمرکی فرش‌های صادراتی برگشتی را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری مصوبه هیات وزیران مبنی بر اینکه واردات قطعی فرش های دست بافت صادراتی برگشتی از مبادی رسمی توسط صادرکننده، پس از احراز تولید در ایران از سوی گمرک مشمول معافیت خواهد شد، را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

متن مصوبه هیات وزیران به شرح زیر است:

متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۱۲۱) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۷۵۸/ت۴۷۷۷۵هـ مورخ ۱۳۹۱.۱۲.۲۹ الحاق می شود:
تبصره ۳- واردات قطعی فرش های دست بافت صادراتی برگشتی از مبادی رسمی توسط صادرکننده، پس از احراز تولید در ایران از سوی گمرک، با رعایت مفاد تبصره (۲)، مشمول معافیت بند (ش) ماده (۱۱۹) قانون خواهد بود.

کد مطلب 3716289

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