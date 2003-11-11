شهبازي به عضويت تيم ملي تكواندو بانوان ايران در آمد

به گزارش خبرنگار" مهر"، اين تيم قرار است در اوزان اول و سوم به مسابقات انتخابي المپيك كه آذرماه درپاريس برگزار خواهد شد اعزام شود.

در روز سوم اين مسابقات ساناز شهبازي عضوثابت تيم ملي امريكا كه درمسابقات جهاني آلمان حضور داشت دررقابتهاي انتخابي شركت كرد و با پيروزي برالهام سعادت، مهروزساعي و افسانه شيخي سه مدعي اين وزن، به عنوان يكي از نفرات تيم ملي جهت اعزام به رقابتهاي جهاني معرفي شد.

شهبازي داراي چندين عنوان قهرماني از مسابقات تكواندوي آمريكا است و دربين نفرات فعلي تيم ملي از تجربه خوبي برخوردار است. در وزن اول نيز از بين طيبه فدايي نژاد و نازيلا نظامي يك نفر انتخاب خواهد شد.