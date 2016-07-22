به گزارش خبرنگار مهر، محمد پایبست بعد از ظهر جمعه در جمع مردم بندر امام حسن شهرستان دیلم اظهار داشت: راهاندازی شبکه ملی اطلاعات، حمایت مادی و معنوی از نرم افزارها، بازیها، شبکههای اجتماعی و در یک کلام تولیدات متخصصان داخلی است.
مسئول قرارگاه تاکتیکی فضای مجازی سپاه استان بوشهر اضافه کرد: به تعبیر دیگر ایجاد اکوسیستم امن سایبری جز با راهاندازی شبکه ملی اطلاعات امکانپذیر نخواهد بود.
وی افزود: تا راهاندازی شبکه ملی اطلاعات باید از ظرفیتهای موجود فعلی کشور با افزایش سطح سواد رسانهای مردم، با جداسازی اینترنت بزرگسالان از خردسالان و با ایجاد جنبشهای اجتماعی در مقابله با منکرات فضای مجازی و زنده کردن واجب فراموش شدهای بهنام امر به معروف و نهی از منکر، نهایت استفاده را برد.
پایبست بیان کرد: همانطور که خروج از مجالس گناه بهعنوان یکی از مصادیق امر به معروف و نهی است، خروج از گروه های مجازی مروج منکر هم همین حکم را دارد.
وی گفت: گاهی با ارسال شکلکهای ساده اخم و لبخند هم می شود منکری را نهی یا معروفی را امر کرد و اثبات کرد که این فریضه یک وظیفه همگانی است.
مسئول قرارگاه تاکتیکی فضای مجازی سپاه استان بوشهر افزود: فعالیت در فضای مجازی تقوای دو چندانی می طلبد. یادمان نرود گاهی با گناه به اندازه یک کلیک فاصله داریم و یادمان نرود فضای مجازی هم محضر خداست.
وی اضافه کرد: در روز حساب همه این شبکهها و گروهها بر اعمال و رفتار و کردار و گفتار ما شهادت خواهند داد پس کاری نکنیم که فردای قیامت شرمنده شویم.
پایبست افزود: گاهی برای یادآوری می توانیم کاغذی را بر صفحه مانیتورمان بچسبانیم که روی آن نوشته باشد لایمکن الفرار من حکومتک.
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