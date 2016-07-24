۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۱۹

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان:

۱۷.۵ درصد دانش آموزان کرمانی در مدارس غیردولتی تحصیل می کنند

کرمان - مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان از تحصیل ۱۷.۵ درصد دانش آموزان کرمانی در مدارس غیردولتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محسن بیگی پیش از ظهر یکشنبه در نشست هم اندیشی رؤسای ادارات مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی آموزش و پرورش قطب چهار کشور با اشاره به گستردگی دامنه فعالیت های آموزش و پرورش اظهار کرد: همکاری و همراهی مردم در این زمینه بسیار حائز اهمیت است.

وی با تاکید بر لزوم افزایش مشارکت های مردمی در این حوزه افزود: زمانی که مردم در یک حوزه مشارکت می کنند دستیابی به اهداف سهل تر می شود.

محسن بیگی با اشاره به تحصیل ۷۷ هزار و ۷۵ نفر از دانش آموزان کرمانی در مدارس غیردولتی افزود: حدود ۱۷.۵ درصد دانش آموزان استان در این مدارس مشغول کسب علم و دانش هستند.

وی گفت: آموزش و پرورش ناحیه دو کرمان بیش از ۳۵ درصد دانش آموزان مدارس غیردولتی را به خود اختصاص داده و رتبه دوم کشوری در این زمینه را داراست.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: بیش از ۱۵ هزار دانش آموز کرمانی در قالب اجرای طرح خرید خدمات آموزشی تحت پوشش تحصیلی قرار دارند.

وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی و فضای آموزشی، یادآور شد: اجرای این طرح در بعضی از شهرستان ها و مناطق استان کرمان باعث ارتقاء کیفیت آموزشی و پرورشی شده است.

