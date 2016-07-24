۱۷.۵ درصد دانش آموزان کرمانی در مدارس غیردولتی تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محسن بیگی پیش از ظهر یکشنبه در نشست هم اندیشی رؤسای ادارات مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی آموزش و پرورش قطب چهار کشور با اشاره به گستردگی دامنه فعالیت های آموزش و پرورش اظهار کرد: همکاری و همراهی مردم در این زمینه بسیار حائز اهمیت است.

وی با تاکید بر لزوم افزایش مشارکت های مردمی در این حوزه افزود: زمانی که مردم در یک حوزه مشارکت می کنند دستیابی به اهداف سهل تر می شود.

محسن بیگی با اشاره به تحصیل ۷۷ هزار و ۷۵ نفر از دانش آموزان کرمانی در مدارس غیردولتی افزود: حدود ۱۷.۵ درصد دانش آموزان استان در این مدارس مشغول کسب علم و دانش هستند.

وی گفت: آموزش و پرورش ناحیه دو کرمان بیش از ۳۵ درصد دانش آموزان مدارس غیردولتی را به خود اختصاص داده و رتبه دوم کشوری در این زمینه را داراست.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: بیش از ۱۵ هزار دانش آموز کرمانی در قالب اجرای طرح خرید خدمات آموزشی تحت پوشش تحصیلی قرار دارند.

وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی و فضای آموزشی، یادآور شد: اجرای این طرح در بعضی از شهرستان ها و مناطق استان کرمان باعث ارتقاء کیفیت آموزشی و پرورشی شده است.