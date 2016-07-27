به گزارش خبرنگار مهر، همایش بزرگداشت روز شیخ اشراق با همکاری انجمن علمی حکمت و فلسفه ایران و موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه عصر روز گذشته با حضور اساتید فلسفه در موسسه حکمت و فلسفه برگزار شد.

سهروردی فیلسوف طبیعت است

این همایش در دوبخش برگزار شد. در بخش دوم این همایش نجفقلی حبیبی، پژوهشگر فلسفه اسلامی درباره موضوع «رسالة ذوقیّه با شرح شیخ‌علی مصنفک» سخنرانی کرد. وی گفت: سهروردی کتابی با نام «الواردات التقدیسات» دارد که در آن گفته جهان توسط فرشتگانی به نام رب النوع مدیریت و اداره می شود. توجه به طبیعت در اندیشه سهروردی بسیار زیاد است به همین دلیل هم به نظر من می توانیم سهروردی را فیلسوف طبیعت بنامیم. او ستارگان را مخلوق خدا می داند و معتقد است که هرکدام وظیفه ای دارند که در جهان به آن عمل می کنند.

وی افزود: کتاب «الواردات التقدیسات» بخش های مختلفی دارد در یکی از بخش های آن سهروردی هفت روز هفته را با نام ستارگان نامگذاری کرده است. مثلا روز شنبه را زحل نامیده است. علاوه براین او در کتاب نصایح اجتماعی هم کرده که به تعدادی از آن ها اشاره می کنم.

حبیبی در پایان به تعدادی از این نصایح اشاره کرد و گفت: سهروردی در کتاب نامبرده نصایح مختلفی داشته است که امیدوارم معرفی آن باب جدیدی رابرای معرفی سهروردی باز کند از جمله نصایح این کتاب به شرح زیر است؛ هرکس به نفع تو خیانت کند به ضرر تو هم خیانت می کند، دروغ فقط در گفتار نیست، دین خدا بر بینش استوار است، اینکه خدا را از سر دوستی عبادت کنی بهتر از این است که از سر ترس عبادت کنی چون عمل از روی ترس جزو صفات انسان های پست است.

حکمت حقیقی در خمیره حکمت ریشه دارد

حجت الاسلام والمسلمین یزدان پناه عضو مجمع عالی حکمت و مدیریت گروه عرفان مجمع عالی حکمت اسلامی از دیگر سخنرانان این مراسم بود که در باره «حکیم سهروردی و عرفان اسلامی» سخنرانی کرد. وی گفت: درباب سهروردی زیاد می توان صحبت کرد او در قرن ششم به دنیا آمد و در همان قرن هم به شهادت رسید. عرفان ایشان از نظر زمانی جزو عرفان دوره نخستین( سال 500) به شمار می آید به همین دلیل هم با نوشته ها وشخصیت های این سده درگیر است.

وی افزود: به عقیده سهروردی حکمت حقیقی در خمیره حکمت ریشه دارد و براساس آن نوع فیلسوف مشخص می شود. او همچنین آثار عرفانی بسیاری مثل سفیر سیمرغ، غربت غربیه و.. دارد و وامدار عارفان پیش از خود است. او تلاش های تاثیر گذاری هم در عرصه عرفان داشته است مثلا اینکه او ثابت کرد عارفان می تواند برای خودشان حکمت داشته باشند به همین دلیل هم می توان گفت عارفان مباحث کشف صوری و کشف معنوی را وامدار سهروردی هستند.

نصایح سهروردی به دوستانش

بابک علیخانی، عضو هیئت علمی موسسسه پژوهشی حکمت و فلسفه هم در این همایش درباره «کلمات قصار سهروردی» سخنرانی کرد. وی گفت: نخستین مترجم آثار سهروردی خود سهروردی است پس از آن افضل الدین کاشانی آثار او را بسیار خوب ترجمه کرده است. در کتاب مصنفات شیخ اشراق او دوستان خود را 28 نصیحت کرده است.

وی در ادامه سخنرانی ش این 28 نصیحت را خواند و با کتاب تلویحات سهروردی که به زبان عربی بود مقایسه کرد و تطبیق داد.

رمز ابطال نشدنی است

آخرین سخنران این همایش، رضا کوهکن پژوهشگر حوزه فلسفه، عضو هیات‌علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران بود. وی درباره موضوع «رمز در حکمت سهروردی: مطالعة موردی بَلَسان» سخنرانی کرد. وی گفت: عقل سرخ یکی از رسائل رمزی سهروردی است ولی متاسفانه این مجموعه رسائل آنچنان که باید بهای لازم داده نمی شود این درحالیست که هانری کربن در جایی می گوید که ثمره حکمت اشراق را در رساله های رمزی سهروردی دیده است.

وی افزود: به عقیده سهروردی رمز ابطال نشدنی و زبان رمزی زبان غیرعلمی است یا به بیان دیگر علم زبان غیررمزی است.نظریه های علمی نظریه های افقی هستند ولی نظریات و تبیین های سهروردی عمودی است. سهروردی انسان سالک و هستی او ذومراتب است در راس هرمی که او دارد نورالانوار و در قاعده آن عالم کون و فساد است.

کوهکن ادامه داد: منظور سهروردی از رمز نشانه یا علامت انتزاعی نیست بلکه تصاویر و هئیت هایی است که می خواهد کورسویی از عالم بالاتر را به ما نشان بدهد.

این پژوهشگر حوزه فلسفه در پایان رموز رساله بَلَسان را بیان کرد.