توزیع ۱۲۵ هزارتن شکر در هفته جاری/ ذخایر استراتژیک۳کالا کاهش یافت

علی قنبری در گفتگو با مهر با بیان اینکه بر اساس مصوبه دولت قیمت شکر درب کارخانه ۲۵۲۰ تومان تعیین شده است، اظهارداشت: با در نظر گرفتن هزینه‌های توزیع، این قیمت برای مصرف‌کننده حداکثر بین ۲۷۰۰ تا ۲۸۰۰ تومان است.

وی با اشاره به اینکه تخلیه ۵۵ هزار تن شکر در بندر امام امروز به پایان رسیده است، گفت: علاوه بر این تخلیه ۷۰ هزار تن شکر نیز از امروز در بندر امام آغاز شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: بنابراین طی هفته جاری ما ۱۲۵ هزار تن شکر در بازار توزیع خواهیم کرد که در پی این اتفاق باید قیمت‌های بازار بشکند و اگر چنین مسئله‌ای رخ ندهد، حتماً دست‌های دیگری پشت پرده هستند.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه این شرکت برای ذخایر استراتژیک خود باید ۱۷۶ هزار تن شکر در سال جاری وارد کند، اظهار داشت: علاوه بر ما، بخش خصوصی نیز اقدام به واردات این محصول می‌کند.

قنبری با بیان اینکه ۵۰ درصد نیاز ما به شکر از طریق تولید داخلی تأمین می‌شود، افزود: ۵۰ درصد از این محصول نیز باید وارد شود.

به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی، نیاز کشور به شکر بین ۲.۲ تا ۲.۴ میلیون تن و میزان تولید داخل بین ۱.۲ تا ۱.۴ میلیون تن است.

وی همچنین از کاهش میزان ذخایر استراتژیک شکر، روغن و برنج در کشور خبر داد و گفت: به دستور وزیر جهاد کشاورزی، میزان ذخایر استراتژیک شکر از ۳۰۰ هزار تن به ۱۷۶ هزار تن کاهش یافته است ضمن اینکه میزان این ذخایر درباره برنج و روغن نیز از ۳۰۰ هزار تن به ۱۵۰ هزار تن رسیده است.

قنبری، دلیل این مسئله را علاوه بر حمایت از تولید داخل، بالا بودن هزینه نگهداری این محصولات اعلام کرد و گفت: زمانی که ما تحریم بودیم، به بازارهای جهانی اعتمادی نبود و به همین دلیل باید در میزان ذخایر استراتژیک کشور دقت می‌کردیم.

وی ادامه داد: اما در حال حاضر با کاهش تنش‌ها، شرایط بهتری فراهم شده و ما هر زمان که بخواهیم می‌توانیم اقدام به واردات این محصولات کنیم؛ بنابراین نیازی نیست که میزان زیادی از آنها را وارد و با هزینه بالا نگهداری کنیم.