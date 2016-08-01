به گزارش خبرگزاری مهر، در دوران معاصر، در علوم شناختی و علوم وابسته به رابطه‌ زبان و ذهن، دو انقلاب معرفت‌شناختی جدی اتفاق افتاده است. جورج لیکاف و مارک جانسن این دو تحول معرفت‌شناختی را «علوم شناختی نسل اول» و «علوم شناختی نسل دوم» نامیده‌اند. نخستین جرقه‌ هر دو تحول معرفت‌شناختی با پرسش نسبت به مبانی هستی‌شناسی زبان زده شد. پرسش‌هایی مانند رابطه‌ زبان و ذهن چیست؟ زبان در مغز چگونه یاد گرفته می‌شود؟ چامسکی در انقلاب اول و لیکاف در انقلاب دوم بسیار تاثیرگذار بوده‌اند. به تازگی کتاب «زبان‌شناسی شناختی» نوشته و ترجمه‌ دکتر رضا نیلی‌پور به همت انتشارات هرمس منتشر شده است که شامل گفت‌وگوی نیلی‌پور با لیکاف و چند مقاله و گفت‌وگو درباره‌ نظرات لیکاف و جانسن درباره‌ دومین انقلاب معرفت‌شناختی در زبان‌شناسی است.

نشست هفتگی شهر کتاب در روز سه‌شنبه ۱۲ مرداد ساعت ۱۶:۳۰ به نقد و بررسی کتاب «زبان‌شناسی شناختی» اختصاص دارد که با حضور دکتر ضیاء موحد، دکتر رضا نیلی‌پور و دکتر آزیتا افراشی در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود. علاقه‌مندان می‌توانند برای حضور در این نشست به مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ سوم مراجعه کنند.