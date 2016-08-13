به گزارش خبرنگار مهر، ماشاء الله عظیمی امروز در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران با اعلام اینکه ۱۲ درصد از کل سهم اشتغال کشور مربوط به بخش مسکن است گفت: دولت و مجلس باید سیاست هاییی جهت تحریم بخش مسکن و ساختمان تهیه کنند.

دبیرکل اتاق تعاون ایران اظهارداشت: با توجه به ورود ۱.۵ میلیون جوان به بازار کار، ضرورت ایجاد ساخت مسکن دیده می‌شود. وی با بیان اینکه در حال حاضر کشور در وضعیت رکود قرار دارد گفت: رونق یکی از الزامات بخش صنعت و ساختمان است و قصد داریم با برگزاری این نمایشگاه اقدامی در جهت خروج از رکود برداریم.

وی با اشاره به اینکه حوزه مسکن بر روی ۲۰۰ رشته به صورت مستقیم و ۳۰۰ رشته به صورت غیرمستقیم اثر می‌گذارد افزود: قصد داریم در این زمینه با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین سبک‌سازی و مقاوم‌سازی در این صنعت بتوانیم نقشی در ایجاد اشتغال و رونق ساختمان داشته باشیم.

عظیمی با بیان اینکه برنامه‌ریزی اتاق برای برگزاری نمایشگاه صنعت و ساختمان در سال آینده در دو بخش است گفت: تأمین مالی مناسب در بخش‌های گوناگون صنعت ساختمان، پرداخت دیون پیمانکاران، تأمین مالی فعالین این بخش و برداشت قیود در بانک‌ها که مورد نظارت نیست را از مجلس و دولت خواستاریم.

دبیرکل اتاق تعاون ایران بیان داشت: استفاده از نوآوری و تکنولوژی جدید و محصولات تولیدی با تکنولوژی روز از جمله تفاوت‌ها است. ایران از نظر مواد ساختمانی بسیار غنی است و اکنون این نمایشگاه با حضور بیش از هزار شرکت داخلی و خارجی فعالیت خود را آغاز کرده است.