به گزارش به نقل از گاردین، کایرا نایتلی در اقتباس جدید کمپانی دیزنی از باله «فندق شکن» نقش شخصیت «شوگر پلام فِری» را بازی خواهد کرد.

این بازیگر در فیلم «فندق شکن» که اقتباسی از باله «فندق شکن» و «موش شاه» است به میستی کوپلند، نخستین زن آفریقایی آمریکایی که نقشی اصلی را در نمایش باله آمریکا دارد و مورگان فریمن ملحق می شود. مکنزی فوی ستاره «میان ستاره‌ای» دیگر بازیگر فیلم خواهد بود.

لاسه هالستروم کارگردان «شکلات» و «قوانین خانه سایدر» روی صندلی کارگردانی فیلم خواهد نشست. او کارگردانی این اثر را بر اساس فیلمنامه‌ای از اشلی پاول بر عهده خواهد داشت و مارک گوردون تهیه کننده و لیندی گلدستاین تهیه‌کننده ویژه پروژه خواهند بود.

نایتلی رابطه نزدیکی با دیزنی دارد و در مجموعه فیلم های «دزدان دریایی کاراییب» این استودیو نقش آفرینی کرده است. او پس از فیلم درام «اورست» محصول سال ۲۰۱۵ تا به حال در فیلمی بازی نکرده، اما به تازگی و وقتی جان کارنی کارگردان که در فیلم «دوباره آغاز کن» با او کار کرده بود به انتقاد از این بازیگر بریتانیایی پرداخت، نایتلی دوباره خبرساز شد. این کارگردان گفت: «بازیگر فیلم بودن سخت است و یک درجه خاصی از صداقت و خودتحلیلی می خواهد که فکر نمی کنم او آمادگی اش را داشته باشد.» البته باید به این نکته هم اشاره کرد که این کارگردان مدتی بعد به خاطر این حرفش معذرت خواهی کرد.

فیلم بعدی نایتلی «زیبایی جانبی» است که در آن او کنار ستارگانی مثل ویل اسمیت و کیت وینسلت بازی می‌کند. این فیلم روز شانزدهم دسامبر در ایالات متحده روی پرده می‌رود.

فیلم «فندق‌شکن» دیزنی به صورت زنده(لایو اکشن) بر مبنای انیمیشنی که پیشتر از آن وجود داشت، ساخته می‌شود.

داستان این فیلم در کریسمس می‌گذرد. دختر جوانی به نام کلارا که اسباب‌بازی محبوبش فندق شکن است، در شب کریسمس از پدرش یک عروسک فندق شکن هدیه می‌گیرد. این هدیه پس از نیمه شب جان می گیرد و کلارا را با خود به دنیای فانتزی می‌برد؛ به دنیای سلطنت جادویی موش شاه که در آن اسباب بازی‌ها و موش ها در حال مبارزه هستند. این داستان با الهام از باله مشهوری که از این داستان وجود دارد و پیوتر چایکووفسکی آهنگساز بزرگ روسیه سازنده آن بود، ساخته می‌شود.